Transfer Talk. Martos gaat in op voorstel Piqué - PSG plukt verdediger weg bij Jong Ajax

Javier Martos gaat in op voorstel van Gerard Piqué

Javier Martos, die begin deze maand afscheid nam van Sporting Charleroi na 304 wedstrijden gespreid over acht jaar, gaat door als speler. De 35-jarige centrale verdediger tekende voor één jaar bij FC Andorra, een club uit de Tercera División, de vierde Spaanse afdeling, die door Barcelona-icoon Gerard Piqué werd overgenomen en geleid wordt door diens zaakgelastigde. “Andorra bevindt zich slechts 200 kilometer van mijn thuis. Daar zie ik niet tegenop. Bovendien spelen we onze wedstrijden in Barcelona. Piqué hoopt op termijn met zijn club door te stoten naar de hoogste afdelingen en ik voel me nog fysiek en mentaal goed genoeg om te helpen de eerste stap te zetten”, aldus de gewezen aanvoerder van de Carolo’s. (AR)

PSG plukt transfervrije verdediger weg bij Jong Ajax

Paris Saint-Germain heeft zondag de komst van de Nederlander Mitchel Bakker bekendgemaakt. De negentienjarige linksvoetige verdediger komt transfervrij over van het tweede team van Ajax en ondertekende in Parijs een overeenkosmt tot medio 2023. Opvallend: Bakker speelde nog geen minuut in de hoofdmacht van Ajax. Bakker was de voorbije twee seizoenen een vaste waarde bij Jong Ajax in de Nederlandse tweede klasse.

De Nederlander is voor PSG de vierde inkomende transfer. Eerder kwamen ook doelman Marcin Bulka (Chelsea) en middenvelders Ander Herrera (Manchester United) en Pablo Sarabia (Sevilla) de club van Rode Duivel Thomas Meunier versterken. Aan uitgaande zijde verlieten onder meer Dani Alves (transfervrij), Gianluigi Buffon en Adrien Rabiot (beiden Juventus) het Franse sterrenensemble.

