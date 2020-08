Transfer Talk. Marin (ex-Standard) trekt van Ajax naar Cagliari - Marseille haalt ervaren linksback Nagatomo De voetbalredactie

21u16 0 Voetbal Razvan Marin (ex-Standard) op huurbasis naar Cagliari

Ajax heeft met Cagliari een akkoord bereikt over de transfer van Razvan Marin. De Italiaanse club huurt de Roemeense middenvelder, tussen januari 2017 en juli 2019 bepalend op het middenveld bij Standard, eerst een jaar. Op 1 juli 2021 wordt de huurovereenkomst omgezet in een permanente transfer.

De 24-jarige Marin, die een jaar geleden Standard Luik verliet voor Ajax, stond nog tot 2024 onder contract bij de Amsterdammers. Hij maakte vorig seizoen slechts zeventien keer zijn opwachting in het eerste elftal.

Marin heeft in Italië een contract ondertekend tot medio 2025. De overgang is volgens Ajax onder voorbehoud van de vervulling van enkele formaliteiten.

Cagliari eindigde het afgelopen seizoen als veertiende in de Serie A. De Sardijnen huurden vorig seizoen Radja Nainggolan van Inter.

Marseille haalt ervaren linksback Nagatomo

Olympique Marseille heeft de ervaren Japanse linksachter Yuto Nagatomo (bijna 34) aangetrokken. Dat heeft de Franse club maandag gemeld. Nagatomo was einde contract bij Galatasaray en moet bij Marseille de doublure worden van Jordan Amavi.

Marseille-trainer André Villas-Boas had zondag al laten verstaan na de zege op Brest (3-2), de eerste match van l’OM in het nieuwe seizoen van de Ligue 1, dat de Japanner, na afloop van de medische testen, een contract zou ondertekenen.

Nagatomo (122 caps, 4 doelpunten) speelde zeven jaren bij Inter Milan (2011-2018). Vervolgens trok hij naar Galatasaray. Met Japan veroverde hij in 2011 de Azië Cup.

Vurnon Anita tekent bij RKC Waalwijk

RKC Waalwijk heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Vurnon Anita. De drievoudig Nederlands international trainde al een tijd mee bij de Eredivisie-club, waar voor komend seizoen onze landgenoten Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Lennerd Daneels, Nando Nöstlinger, Sebbe Augustijns en Anas Tahiri onder contract staan.

“Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn blij dat we Vurnon definitief aan onze selectie mogen toevoegen. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met zijn ervaring en spelinzicht gaat hij van toegevoegde waarde zijn voor ons RKC”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

De 31-jarige Anita speelde van 2005 tot 2012 bij Ajax, waarna hij overstapte naar Newcastle United. Daarna speelde de verdedigende middenvelder voor Leeds United, Willem II en CSKA Sofia. Anita is de zevende nieuwe speler voor RKC. De club eindigde vorig seizoen als laatste in de Eredivisie en kon zich enkel omwille van de coronacrisis redden.

Bosnische spits Prevljak keert terug naar Eupen

Ondanks de vele transfers, miste AS Eupen nog een ‘killer’ om de toevoer om te zetten in doelpunten. Opdracht volbracht voor sportief directeur Jordi Condom, vermits Smail Prevljak zijn herverschijning maakt ‘Am Kehrweg’. De 25-jarige Bosniër was vorig seizoen al actief bij de Panda’s van januari tot de competitie werd stopgezet. In de vijf wedstrijden waaraan hij deelnam scoorde hij vier doelpunten, waaronder een pareltje op KV Mechelen. In januari werd hij gehuurd van RB Salzburg. Deze keer gaat het om een definitieve transfer. Prevljak tekende voor drie jaar. (AR)

