Transfer Talk. Manchester United heeft Bruno Fernandes beet, Portugees tot nu toe duurste vogel van wintermercato Redactie

29 januari 2020

17u51

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0

United heeft Bruno Fernandes beet

De deal is rond. Manchester United heeft Bruno Fernandes in huis gehaald, zo laat de geteisterde Engelse club nu ook zelf weten. De 25-jarige creatieve middenvelder komt over van Sporting CP en zou zo’n 55 miljoen euro + 25 miljoen aan bonussen moeten kosten. Een trucje van makelaar Jorge Mendes deed United uiteindelijk bijten. Hij bood hem aan bij Barcelona, waarna de Engelse topclub in verval toch de gevraagde som wilde ophoesten. Daarmee wordt Fernandes twee dagen voor Deadline Day de duurste transfer van deze wintermercato. De Portugese international moet in Manchester wel nog de medische testen ondergaan.

Cercle ziet huurling Mboula vertrekken

Naast alle inkomende transfers, is er ook uitgaand verkeer bij Cercle Brugge. De rode lantaarn uit de Jupiler Pro League besliste in onderling overleg de huurovereenkomst van Jordi Mboula met AS Monaco vroegtijdig te beëindigen, zo maakte de Vereniging bekend.

De twintigjarige Spanjaard werd voor één seizoen gehuurd van de Monegasken, maar de winger kwam in een half jaar in Brugge niet verder dan 329 minuten in acht wedstrijden. Door AS Monaco wordt hij meteen tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Huesca.

Hij genoot zijn opleiding bij Barcelona en tekende in 2017 een contract voor vijf jaar bij Monaco, dat hem in april 2018 in de Ligue 1 liet debuteren. Vorig seizoen speelde hij negen wedstrijden voor Monaco, waarvan één in de Champions League.

Arsenal huurt Spaanse verdediger Pablo Mari

De Spaanse verdediger Pablo Mari voetbalt tot het einde van het seizoen op huurbasis bij Arsenal. Dat heeft het team uit Londen laten weten. De 26-jarige Mari komt over van het Braziliaanse Flamengo.

Mari was vanaf 2016 eigendom van Manchester City, dat hem echter alleen maar uitleende. Zo verdedigde hij de kleuren van Girona (2016-2017) en Deportivo La Coruña (2018-2019) in zijn thuisland, en tussendoor ook van het Nederlandse NAC Breda (2017-2018). Vorig jaar verkaste hij dan naar Flamengo, waarmee hij landskampioen werd en de Copa Libertadores won.

Arsenal heeft in het akkoord een aankoopoptie opgenomen. “Pablo heeft heel veel ervaring en zal voor extra kwaliteit in onze defensie zorgen”, reageerde Edu, de technisch directeur van Arsenal.

Bergwijn ruilt PSV voor Tottenham

Steven Bergwijn zet zijn carrière voort bij Tottenham Hotspur. Nadat PSV eerder al bevestigd had dat er een principeakkoord was bereikt met de Engelse club, volgde woensdag de mededeling dat de 22-jarige aanvaller is verkocht aan de Engelse topclub. Met de transfer zou ruim 30 miljoen euro zijn gemoeid.

De geboren Amsterdammer maakte sinds het seizoen 2011-2012 deel uit van de jeugdopleiding van PSV. In het voorjaar van 2014 ondertekende hij zijn eerste profcontract, waarna hij op 17-jarige leeftijd debuteerde in een bekerduel met Almere City.

Bergwijn groeide uit tot een vaste waarde en kwam in het seizoen 2017-2018 tot 32 competitiewedstrijden, waarin hij achtmaal scoorde. Het seizoen erop scoorde Bergwijn veertien keer in 33 duels. Bergwijn had nog een contract in Eindhoven tot de zomer van 2023.

De Spurs van coach José Mourinho staan na 24 speeldagen zesde in de Premier League, op gelijke hoogte met Manchester United en Wolverhampton. Het team van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen telt 34 punten.

Wilfried Bony vindt onderdak bij Al-Ittihad

De Ivoriaanse aanvaller Wilfried Bony heeft met het Saoedische Al-Ittihad een nieuwe werkgever gevonden. In Jeddah ondertekende hij een contract tot medio 2022, zo werd bekendgemaakt.

De 31-jarige Bony zat al sinds juni vorig jaar zonder club, nadat zijn contract bij Swansea City was afgelopen. Die club had hem eerder al uitgeleend aan het Qatarese Al-Arabi, nadat hij in de zomer van 2017 was overgekomen van Manchester City. De aanvaller kwam in januari 2015 na een eerste periode bij Swansea bij de Citizens terecht, maar kon er zich niet doorzetten en was er aanvaller op overschot. In 46 wedstrijden kwam hij er niet verder dan 11 doelpunten. Voordien speelde hij in Europa voor Vitesse en Sparta Praag.

Ex-Standard-middenvelder terug naar Brazilië

In Frankrijk laat AS Monaco de Braziliaan Gabriel Boschilia terugkeren naar eigen land. De voormalige middenvelder van Standard kwam dit seizoen bij de Monegasken amper nog aan spelen toe en vond met Internacional een nieuwe uitdaging. Hij ondertekende er een verbintenis tot eind 2022, zo bevestigde de club.