Transfer Talk. Man United meldt zich opnieuw voor Tielemans - Bellamy jeugdtrainer bij Anderlecht? Voetbalredactie

15 juni 2019

13u05

Bron: Eigen berichtgeving 2 Transfer talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Wordt Craig Bellamy jeugdtrainer bij Anderlecht?

Craig Bellamy (39) wordt hoogstwaarschijnlijk jeugdtrainer bij Anderlecht. David Steegen, de ex-perschef van RSCA die nog steeds actief is binnen de club, poste gisterenavond al een foto van hem en de Welshman met als bijschrift ‘nieuwe collega’. Bellamy is een ex-aanvaller van onder andere Liverpool, Cardiff, Newcastle en Manchester City. Bij de Citizens leerde hij Vincent Kompany kennen, de twee zijn nog steeds goeie vrienden. Bellamy was trainer van de U18 van Cardiff en trekt meer dan waarschijnlijk naar paars-wit als jeugdtrainer.

Man United zoekt opnieuw contact met de entourage Youri Tielemans

De Engelse topclub houdt een vinger aan de pols. Leicester had gehoopt om zijn huurling snel definitief vast te leggen, maar de interesse van Ole Gunnar Solskjaer kan die plannen in de war sturen. Binnen Leicester klonken de voorbije weken weer optimistische geluiden: ze roken hun kans nadat Tottenham afhaakte en United, ondanks aftastende gesprekken de voorbije maand, zijn finale move niet inzette. Zijn dossier op Old Trafford is afhankelijk van dat van een andere speler: Paul Pogba die blijft flirten met Real Madrid.

Tielemans keert sowieso niet terug naar Monaco. De Rode Duivel kende een fantastische start in de Premier League na een moeilijk avontuur in het Prinsdom. Hij zag een verlengd verblijf bij Leicester altijd zitten, maar door de interesse van grotere clubs wil hij eerst rustig alle opties bekijken. De speler vertrok gisteren op vakantie, maar zonder finale beslissing over zijn toekomst. Hij hoopt snel op uitsluitsel. United, Leicester of elders want ook uit andere competities is er vraag.

Bij United willen ze onder Solskjaer teruggrijpen naar het oude recept van onder Sir Alex Ferguson. Een lange termijnvisie met jonge spelers met potentieel. Tielemans past perfect in dat plaatje. (SJH/KTH)

Jérémy Taravel verlengt contract bij Cercle Brugge

Een hoofdtrainer heeft Cercle Brugge nog niet, en ook de spelerskern is nog lang niet compleet. Met Jérémy Taravel heeft één van de steunpilaren van het team nu wel zijn verblijf bij groen-zwart verlengd. De 32-jarige centrale verdediger tekende voor twee seizoenen bij op Jan Breydel. Taravel kwam twee jaar geleden over van AA Gent en speelde al 49 wedstrijden voor de Vereniging.

“We zijn zeer blij dat Jérémy zijn contract bij Cercle Brugge verlengt”, aldus Sportief directeur François Vitali. “Hij was een belangrijke pion in enerzijds de promotie twee seizoenen terug en anderzijds in het behoud van afgelopen seizoen. Zijn ervaring in de Jupiler Pro League is voor ons een troef en Jérémy zal dan ook een belangrijke schakel zijn met het oog op de toekomst.” (LUVM)

Sampdoria moet op zoek naar nieuwe coach

Sampdoria, de club van Rode Duivel Dennis Praet, moet op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaanse eersteklasser heeft het contract van coach Marco Giampaolo in onderling overleg ontbonden.

De 51-jarige Giampaolo was drie seizoenen aan de slag in Genua en lag er nog tot medio volgend jaar onder contract. Met Sampdoria eindigde hij afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A. “Samen hebben we vooruitgang geboekt en mooie momenten beleefd”, liet voorzitter Massimo Ferrero weten op de clubwebsite. “Onze volgende coach, die ik snel genoeg zal aankondigen, moet op zijn werk voortbouwen.”

Benjamin Nygren komende dagen officieel van RC Genk?

Racing Genk is hoopvol dat het de deal met Benjamin Nygren in de komende dagen officieel kan afronden. De Zweedse flankaanvaller van IFK Göteborg had intussen ook een onderhoud met Felice Mazzu. Nygren wordt in juli 18 en staat ook hoog op het verlanglijstje van een resem Europese topclubs. Mogelijk ziet hij in Genk de ideale volgende stap in zijn carrière. Als Genk Nygren binnenhaalt, dan wordt hij na Théo Bongonda de tweede versterking voor de flank. Genk zou een initiële transfersom van 3,7 miljoen euro op tafel leggen. Een bedrag dat via een bonusconstructie nog kan oplopen tot 4,5 miljoen. (KDZ)