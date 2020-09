Transfer Talk. Man United kondigt Van de Beek aan - Coutinho keert terug naar Barcelona - AA Gent onderhandelt over vleugelaanvaller Bukarin De voetbalredactie

02 september 2020

Manchester United kondigt komst Van de Beek aan

Manchester United heeft de transfer van Donny van de Beek afgerond. De Engelse grootmacht schrijft 39 miljoen euro over naar Ajax voor de komst van de Nederlander. De transfersom kan door bonussen oplopen naar 44 miljoen euro. Van de Beek tekende voor vijf seizoenen met een optie voor nog een jaar. “Ik kan niet uitleggen hoe ongelofelijk deze kans is om deel uit te maken van een club met zo’n geweldige geschiedenis”, zei van de Beek op de website van Manchester United. “Ik ben nu klaar om de volgende stap in mijn carrière te zetten en op het hoogste niveau te presteren en er is geen hogere standaard dan Manchester United.”

Barcelona haalt Philippe Coutinho terug bij Bayern

Philippe Coutinho keert terug naar Barcelona. Dat heeft de huidige club van de 28-jarige Braziliaan, Bayern München, gezegd. De speler is een seizoen op huurbasis in München geweest en won met de Duitsers de triple: het kampioenschap, de beker en de Champions League.

In de halve finale van de Champions League versloeg Bayern Barcelona met 8-2 en als invaller maakte Coutinho in dat duel twee doelpunten. Korte tijd later gaf hij al te kennen graag terug te willen naar de club in Spanje, waar Ronald Koeman inmiddels de nieuwe hoofdtrainer is.

Danke für alles, @Phil_Coutinho! 🙏



W.-Beveren verhuurt spits Milosevic aan Riga FC

Stefan Milosevic ruilt de Jupiler Pro League in voor de Vlrslïga, de hoogste afdeling in Letland. De Montenegrijnse spits wordt door Waasland-Beveren dit seizoen verhuurd aan Riga FC. De koploper in Letland wist ook een aankoopoptie in de huurovereenkomst te bedingen. Milosevic speelde sinds januari 2019 op de Freethiel en scoorde 10 keer voor de Waaslanders. (LUVM)

RWDM haalt Glenn Claes (Virton) op de valreep

1B-club RWDM heeft op de valreep nog een inkomende transfer kunnen realiseren met de komst van Glenn Claes (26). Hij deed heel wat ervaring op in eerste klasse A en B bij onder meer Lommel en KV Mechelen. Vorig seizoen was de offensieve middenvelder actief bij Virton. Claes tekende een contract voor twee seizoenen bij de Brusselse club. (NFA)

AS Monaco haalt Kevin Volland binnen

De Duitser Kevin Volland trekt van Bayer Leverkusen naar AS Monaco. De 28-jarige aanvaller tekende een contract voor vier seizoenen bij de Zuid-Fransen. Volland speelde vier jaar voor Leverkusen en scoorde daarin 50 doelpunten. Nu wordt hij dus ploegmaat van Nacer Chadli in de Ligue 1, al is die laatste er nog steeds op weg naar de uitgang. Leverkusen dreigt na Kevin Volland snel nog een sterkhouder kwijt te spelen. De jonge sensatie Kai Havertz staat dicht bij een overgang naar Chelsea.

AA Gent onderhandelt met Osman Bukari

Laszlo Bölöni vroeg vorige week al subtiel om versterking. Het is geen geheim dat de coach van AA Gent er graag vleugelaanvallers bij wil. AA Gent heeft onderhandelingen gestart met het Slovaakse AS Trencin over een transfer van Osman Bukari.

Bukari is een 21-jarige rechtervleugelaanvaller, die vorig seizoen 10 keer scoorde in 25 duels voor Trencin. De Ghanese winger was in 2018 al een half jaar in ons land, toen Accra Lions hem zes maanden uitleende aan Anderlecht. In de zomer van dat jaar verkaste hij definitief van Accra Lions naar AS Trencin. Naast AA Gent hengelen nog een aantal clubs in het buitenland naar de diensten van Bukari, die om en bij 1 miljoen euro zou moeten kosten. (RN)