Transfer Talk. Malinwa huurt Oekraïense winger van Celtic

15 augustus 2020

13u45 1

Malinwa huurt Maryan Shved van Celtic

KV Mechelen heeft zijn aanvallende versterking beet. Malinwa huurt Maryan Shved (23) voor één jaar van de Schotse landskampioen Celtic. KV heeft ook een (pittige) aankoopoptie afgedwongen. De Oekraïense winger, die vooral als rechtsbuiten zal uitgespeeld worden, genoot zijn opleiding bij Karpaty in zijn thuisland. Tussen 2015 en 2017 kwam hij ook uit voor de jeugd van Sevilla. Na die passage keerde hij terug naar Karpaty, waarvoor hij 23 keer scoorde in 58 matchen. Genoeg voor Celtic om hem naar Schotland te halen. Vorig seizoen kon Shved echter niet overtuigen - hij zat veelal op de bank of viel naast de selectie. Bij KV Mechelen hoopt hij zijn carrière nu nieuw leven in te blazen. (ABD)

