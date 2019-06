Transfer Talk. Malinovskyi zet zinnen op Italië - Deschacht T2 bij Kortrijk? - Appiah op weg naar Nantes De voetbalredactie

13 juni 2019

10u55

Bron: Eigen berichtgeving 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Appiah op weg naar Nantes

Het lijkt erop dat Dennis Appiah (27) Anderlecht deze zomer zal verlaten. Het Franse Nantes, dat ook ploegmaat Adrien Trebel wil, is erg concreet voor de Franse rechtsachter. Anderlecht plukte Appiah in 2016 weg bij Caen voor drie miljoen euro, hij was er regelmatig basisspeler, maar kon nooit echt charmeren. Hij moet vertrekken. (PJC)

Malinovskyi zet zinnen op Italië, Genk zal het spel hard spelen

Ruslan Malinovskyi heeft zijn zinnen op een transfer naar Italië gezet. Nu de interlandbreak erop zit wil hij werk maken van zijn directe toekomst. Gisteren vloog Malinovskyi vanuit Oekraïne terug naar ons land om in het bijzin van zijn makelaar Serhiy Serebrennikov een onderhoud te hebben met het Genks bestuur. Atalanta en Sampdoria dingen naar de hand van de 26-jarige middenvelder met buskruit in de schoenen.

In de entourage van Malinovskyi valt te horen dat Genk weigert te praten met de geïnteresseerde clubs en dat zorgt voor wrevel. Het onderhoud van gisteren diende om beide partijen te verzoenen met elkaars standpunten. Malinovskyi, die na het vertrek van Pozuelo een belangrijk aandeel had in de vierde Genkse landstitel, is de Limburgers ook erkentelijk en wil liever niet met slaande deuren vertrekken uit de Luminus Arena. Afgelopen zomer werd zijn contract zelfs opengebroken en tekende hij bij tot 2022.

Negen goals, negen assists en een landstitel later vindt Malinovskyi de tijd rijp voor een nieuw avontuur. Genk van zijn kant is van plan het spel hard te spelen. Voor minder dan tien miljoen euro worden de onderhandelingen zelfs niet opgestart. (KDZ)

KV Kortrijk wil Deschacht als T2

Verrassend nieuws. De kans dat Olivier Deschacht (38) z’n laatste voetbalmatch gespeeld heeft, is namelijk reëel. De verdediger, vorig seizoen nog een van de weinige uitblinkers bij Sporting Lokeren, is immers op weg naar KV Kortrijk. Niét als speler, wel als T2. Op zich ook weer niet zó’n verrassing, want Deschacht - die binnenkort aan de UEFA A-cursus start - stak nooit weg dat hij na z’n carrière graag assistent-coach wou worden. Bovendien is KVK-coach Yves Vanderhaeghe een van de beste vrienden van Deschacht.

KVK wil het voormalig Anderlecht-icoon liefst zo snel mogelijk inlijven, maar gaf de speler nog wat bedenktijd. Deschacht wil immers ook nog graag een jaar voetballen en heeft op dat gebied enkele opties achter de hand. Een trainersfunctie combineren met zelf op het veld staan, is niet aan de orde. Van Lokeren, dat vandaag begint te trainen en waar Deschacht einde contract was, hoorde de speler niks meer, hoewel kersvers voorzitter De Vries gisteren in deze krant nog aangaf dat hij Deschacht “graag zou houden, De Boeck wil dat ook”. (MVS)

📣 NEWS! @kvkofficieel denkt aan...



Olivier DESCHACHT



Niet als speler echter, maar als T2 van YVDH.



Deschacht zelf twijfelt nog, want wil graag nog jaar voetballen.

Bij @KSCLokeren zal dat allicht niet zijn, hij wordt vandaag niet op 1ste training verwacht.@hlnsport #KVK pic.twitter.com/IdmLRxu2S8 (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

Boljevic voor 2,5 miljoen naar Standard

De transfer van Aleksandar Boljevic (23) naar Standard is zo goed als rond. Op Sclessin ligt een vierjarig contract klaar voor de Montenegrijnse international. Speler en club hebben een akkoord, en ook Waasland-Beveren en Standard zijn er uit wat de laatste details betreft. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat inclusief bonussen kan oplopen tot zo’n 2,5 miljoen. De flankaanvaller speelde voor W.-Beveren 98 wedstrijden. Hij scoorde daarin 7 keer en gaf 19 assists. Daarnaast denkt Standard aan Vanja Milinkovic-Savic (22) als opvolger voor Guillermo Ochoa, die mogelijk vertrekt in Luik. De Servische doelman - broer van ex-Genkspeler Sergej - is eigendom van Torino. Het voorbije seizoen werd hij uitgeleend aan Ascoli en SPAL. (MVS/FDZ)

⚠ NEWS ⚠@Standard_RSCL & @WaaslandBeveren bereikten gisteravond een akkoord over de transfer van Aleksandar BOLJEVIC. Speler tekent eerstdaags voor 4⃣ jaar bij de Rouches.



💶 Transfersom kan mits bonussen oplopen tot 2.5 miljoen euro.@hlnsport met collega @Frank_Dekeyser pic.twitter.com/8KlpLVkB5i (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link