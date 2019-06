Transfer Talk. Malinovskyi straks ploegmaat van Dennis Praet? - Jelle Van Damme ‘hot’ bij Belgische teams De voetbalredactie

28 juni 2019

06u00 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Sampdoria meldt zich voor Malinovskyi

Sampdoria heeft zich in de strijd gemengd voor Ruslan Malinovskyi. De ploeg van Dennis Praet zou een bod van 12 miljoen euro voorbereiden. Een delegatie uit Genua zou ­volgende week ook naar Genk afzakken om de onderhandelingen verder te zetten. Bij Genk weten ze officieel nog van niets. Eerder toonde ook Atalanta interesse, maar zij wilden niet verder gaan dan een bod van 10 miljoen. Malinovskyi, die volgende week weer in Genk wordt verwacht, liet zijn ongenoegen over de situatie eerder al blijken. De 26-jarige Oekraïner wil weg en vindt de Genkse vraagprijs van 20 miljoen onredelijk. Afwachten of Sampdoria wel een akkoord kan vinden.

Van Damme: Cercle, Lokeren of...?

Cercle Brugge heeft zijn zinnen gezet op Jelle Van Damme (35). De transfervrije verdediger wiens contract bij Antwerp niet verlengd werd, staat bij tal van 1A-clubs op het verlanglijstje, toch hoopt groen-zwart de ex-Rode Duivel in te lijven. Cercle zag met Lambot flink wat leiderschap vertrekken en ziet in de Waaslander een ideale verdedigingsleider. Bovendien hebben de Bruggelingen nood aan Belgen. Van Damme geniet ook de interesse van onder meer Lokeren, Beerschot, Zulte Waregem en een ploeg uit het Midden-Oosten. Eerstdaags hakt hij de knoop door. Eerder liet Cercle zijn oog vallen op Benoît Poulain, eveneens transfervrij, maar ook hij schermt met andere aanbiedingen uit Turkije en Frankrijk. (TTV/MVS)

Essevee denkt aan terugkeer Coopman

Zulte Waregem denkt erover na om Sander Coopman (24) ondanks een slecht seizoen bij KV Oostende terug te halen naar de Gaverbeek. Daar lukte de middenvelder tussen 2016 en 2018 zeven treffers en zeventien assists in 75 wedstrijden. Essevee slaagde er toen niet in om Coopman definitief over te nemen van Club Brugge, iets wat KVO vorige zomer voor de neus van Charleroi wel lukte. Als Essevee straks beslist om Coopman terug te halen, wordt Florian Tardieu mogelijk in de deal betrokken. KVO is nog steeds op zoek naar een defensieve middenvelder en heeft de Fransman op z’n lijstje staan. (TTV)

Musona: “Zuid-Afrikaanse clubs kunnen me niet kopen”

Hij staat hoog op de lijst... van spelers die weg moeten. Anderlecht wil Knowledge Musona (29), momenteel op de Africa Cup, zo snel mogelijk verpatsen. Er is belangstelling uit Zuid-Afrika, waar Musona een verleden heeft bij Kaizer Chiefs, maar zelf acht de Zimbabwaan een transfer naar die competitie niet realistisch. “Zuid-Afrika voelt als mijn thuis. Ik vrees alleen dat clubs daar mijn contract niet kunnen afkopen. Ach, ik wil gewoon naar een plek waar ik kan genieten van het voetbal.” En da’s voor alle duidelijkheid niet Neerpede. (PJC)