Transfer Talk. “Malinovskyi op weg naar Atalanta Bergamo” - De Ligt dicht bij Juventus - Vermaelen hoopt op toekomst in Engeland De voetbalredactie

13 juli 2019

15u35 0

“Malinovskyi op weg naar Atalanta Bergamo”

Ruslan Malinovskyi speelt volgend seizoen bij Atalanta Bergamo. Dat melden diverse Italiaanse bronnen. De Oekraïense middenvelder zou de komende uren zijn medische testen afleggen bij Atalanta, waar met Timothy Castagne nog een recruut met Genkse roots actief is. De club uit de Serie A zou bijna veertien miljoen euro op tafel leggen voor Malinovskyi. Ook Sampdoria zou interesse betoond hebben voor de sterkhouder van RC Genk, maar vist dus achter het net.

De Ligt laat trainingskamp met Ajax schieten, overgang naar Juventus lijkt nakend

Ajax gaat zonder Matthijs de Ligt op trainingskamp naar Oostenrijk. De 19-jarige verdediger is bezig om zijn transfer naar Juventus af te ronden. De Italiaanse club en Ajax hebben elkaar gevonden in een transfersom van naar verluidt 75 miljoen euro.

Beide clubs willen officieel niets zeggen over de transfer van De Ligt, omdat alle afspraken nog op papier moeten worden gezet. Het feit dat De Ligt niet mee gaat naar Oostenrijk, wijst er echter op dat zijn overgang naar Turijn bijna is afgerond.

De international van Oranje kan volgens Nederlandse media bij de Italiaanse kampioen een contract voor vijf jaar ondertekenen.

Vermaelen hoopt op toekomst in Engeland

Poen scheppen in Qatar of toch wachten op een Engelse club? Thomas Vermaelen dubt. De Rode Duivel (33) was gisteren in België. Hij kan naar Al-Arabi, in Qatar, maar beseft ook dat het sportieve niveau er laag ligt. Vermaelen vliegt eerstdaags naar Qatar om de club te bezoeken. Hij kan er voor een jaar met optie tekenen. Na zijn trip neemt hij een beslissing. Vermaelen wil volgend jaar graag mee naar het EK en wil dat niet hypothekeren. Er was ook interesse uit de VS, China en Olympiakos uit Griekenland, maar het kwam nooit tot een deal. Een telefoontje van Vincent Kompany voor Anderlecht beantwoordde hij negatief. Voorlopig meldde zich geen enkele Premier League- of Championshipclub voor de transfervrije verdediger. Nochtans hoopt hij stiekem op een toekomst in Engeland - vrouw Polly Parsons is een Engelse. Vraag is of ze in een fysiek veeleisende competitie zitten te wachten op een verdediger met het blessurecv van Vermaelen. Hij is een vrije speler nadat zijn contract bij Barcelona niet werd verlengd.

Deschacht naar Deinze?

Breit Olivier Deschacht nog een vervolg aan zijn voetbalcarrière in eerste amateur? De ex-speler van Anderlecht en Lokeren heeft na het weekend een (tweede) gesprek met SK Deinze. (MVS)

Lukebakio naar Lille

In Frankrijk zijn ze zeker. Dodi Lukebakio verhuist van Watford naar Lille. Enig struikelpunt: de transferprijs. De Franse vicekampioen wil 10 miljoen euro betalen, Watford wil naar verluidt 15 miljoen. Wellicht wordt er een compromis gesloten. De flankaanvaller werd door de Engelse club vorig seizoen verhuurd aan Fortuna Düsseldorf waar hij helemaal ontplofte. (VDVJ)

Luton Town doet bod op Van Crombrugge

Steekt Hendrik Van Crombrugge eerstdaags het Kanaal over voor een nieuwe uitdaging na zes jaar AS Eupen? Op de Kehrweg is een bod binnengelopen van Luton Town, dat als kampioen in de League One de promotie naar The Championship afdwong. Voor de directie van de Panda’s en de 26-jarige doelman is de overstap bespreekbaar. (AR)