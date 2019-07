Transfer Talk. Malinovskyi is van Atalanta - Sidney Sam zet krabbel bij Anderlecht - PSG haalt verdediger bij Dortmund De voetbalredactie

16 juli 2019

16u18 8

Abdou Diallo van Borussia Dortmund naar PSG

Paris Saint-Germain heeft Abdou Diallo kunnen losweken bij Borussia Dortmund. Met de transfer van de 23-jarige centrale verdediger zou naar verluid een transferbedrag van zo’n 34 miljoen euro gemoeid zijn. Vorig seizoen kwam Diallo 38 keer in actie voor Dortmund, waar hij veelal op de linksachter moest spelen. De Fransman speelde in het verleden ook één seizoen (2015-2016) op huurbasis bij Zulte Waregem.

🆕✍

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée d'Abdou Diallo au sein du club !#WelcomeAbdou pic.twitter.com/wtgWZsf7nQ Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Sidney Sam naar Anderlecht

De handtekeningen zijn gezet: De transfervrije Sidney Sam (31) krijgt een contract bij Anderlecht. Na een testperiode bij RSCA heeft Sam - trefzeker en aanwezig in de oefenwedstrijden - de Anderlecht-top en zijn voormalige ploegmaat bij Hamburg Vincent Kompany overtuigd. Anderlecht blijft wel op zoek gaan naar een extra spits.

Eerder kwamen ook Samir Nasri en Philippe Sandler via Kompany naar het Astridpark. Met hen speelde de Rode Duivel samen bij Manchester City.

Malinovskyi is van Atalanta

Het is nu ook officieel: Ruslan Malinovskyi (26) gaat de kleuren van Atalanta Bergamo verdedigen. Dat heeft de Italiaanse club aangekondigd op haar website. De Oekraïense middenvelder streek zondagavond in Italië neer en legde er zijn medische testen af. Racing Genk bereikte eerder die dag na wat vijven en zessen een akkoord met de nummer drie van de Serie A. “Zijn hoofd stond er al een tijdje naar en dan is het voor niemand goed hem tegen te houden. We gunnen het hem”, zei sportief directeur Dimitri de Condé eerder. Nu is de transfer dus helemaal rond.

De transfer brengt de landskampioen nog eens 13 miljoen euro op en dat bedrag kan nog oplopen. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat Genk deze zomer al 42,5 miljoen incasseerde. De Limburgers passeerden eerder al langs de kassa voor Trossard (20 miljoen), Aidoo (8 miljoen) en Ingvartsen (1,5 miljoen). Zo blijft KRC toch in de groene cijfers, ook al stelde het zijn transferrecord aan inkomende zijde deze zomer al twee keer scherper door het aanwerven van Bongonda en Hagi. De vijf inkomende transfers kostten samen om en bij de 25 miljoen euro. (SJH/KDZ)

Galatasaray onderhandelt met Genk over Samatta

Ally Samatta is terug in Genk. Nadat hij de afgelopen weken met Tanzania actief was op de Africa Cup, legde de spits gisteren zijn fysieke testen af. Hoelang ‘Samagoal’ effectief nog bij de landskampioen zal rondlopen, is een goeie vraag. Er is op dit moment een delegatie van topclub Galatasaray naar de Luminus Arena afgezakt om over de transfer van de aanvaller te onderhandelen. Galatasaray is Turks kampioen en won vorig seizoen ook de beker, Fatih Terim is de coach. Een akkoord over de overgang van de 26-jarige spits is er evenwel nog niet. Vorig seizoen was Samatta goed voor 32 doelpunten in 51 matchen. Eerder werd hij al aangeboden bij Leicester, Aston Villa, Burnley en Watford. Genk hoopt rond de 10 miljoen te vangen. (KDZ/KTH)

Eupen haalt Jens Cools naar de Kehrweg

Jens Cools voetbalt het komende seizoen voor AS Eupen. Dat hebben de Oostkantonners laten weten. De 28-jarige verdedigende middenvelder komt over van het Cypriotische Paphos en ondertekent aan de Kehrweg een contract tot juni 2022.

“Het is ons doel het team in elke linie te versterken en daarom zijn we zeer tevreden dat Jens de overstap maakt”, reageert algemeen directeur Christoph Henkel. “Hij brengt de nodige ervaring van 145 wedstrijden in de Jupiler Pro League en 25 wedstrijden in de Cypriotische eerste klasse mee. Ook kan hij op verschillende posities op het veld uit de voeten en pikt hij geregeld zijn doelpunt mee.”

Cools voetbalde sinds 2018 voor Paphos. Voordien was hij in eigen land aan de slag bij Westerlo (2010-2016), waar hij uit de jeugd kwam, en Waasland Beveren (2016-2018).

Hartelijk welkom Jens Cools 🇧🇪🍀

KAS Eupen verpflichtet belgischen Mittelfeldspieler Jens Cools.

La KAS Eupen engage le milieu de terrain belge Jens Cools.

➡️ https://t.co/hApOrxu2CE

#mercato #transfer #Eupen #MorathanFootball pic.twitter.com/SC8Mmht7sM KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Frankfurt laat Sebastien Haller naar West Ham vertrekken

Sebastien Haller verlaat Eintracht Frankfurt en trekt naar West Ham. Beide clubs zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van de 25-jarige Fransman. Als Haller de medische testen in Londen doorstaat, is de overgang officieel.

Haller voetbalde sinds 2017 in Frankfurt, nadat hij van Auxerre bij Utrecht terecht gekomen was. Dit seizoen vond de aanvaller vlot de weg naar doel. In in totaal 41 wedstrijden scoorde hij twintig keer en deelde hij twaalf assists uit. In 2018 veroverde hij met Frankfurt de Duitse beker.

Volgens Britse media telt West Ham ongeveer 40 miljoen euro neer voor Haller. Frankfurt zag eerder deze zomer ook al de Serviër Luka Jovic voor om en bij de 60 miljoen euro naar Real Madrid verkassen.

Westerlo haalt Deense rechtsachter

Westerlo heeft de Deen Christoffer Remmer aangetrokken. De 26-jarige rechtsachter ondertekent een contract voor drie seizoenen bij de Kempense club uit 1B. Remmer brak door bij Kopenhagen in zijn thuisland. In 2016 maakte hij de overstap naar het Noorse Molde FK. Westerlo opent zijn seizoen op 3 augustus met een verplaatsing naar Lommel.