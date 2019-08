Transfer Talk. Lukaku herenigd met Alexis Sánchez bij Inter - Boli op weg naar Sporting Lissabon De voetbalredactie

28 augustus 2019

20u47 1

Alexis Sánchez naar Inter

Inter en Manchester United hebben een akkoord bereikt rond een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen van Alexis Sánchez (30). Zonder aankoopoptie. Zo komt er voorlopig een einde aan een desastreuze periode van de Chileense spits op Old Trafford, waar hij amper 5 keer scoorde in 45 matchen nadat hij in januari 2018 overkwam van Arsenal. Vooral omdat Sánchez een monstercontract bedwongen had bij Man Utd, waar hij wekelijks 450.000 euro opstrijkt. Dat salaris was meteen het grootste struikelblok rond een exit waar vooral de club op aasde. Al moeten de Mancunians ook nu nog het overgrote deel van zijn salaris ophoesten. Nog meer dan 300.000 euro, alsjeblieft. Dat is nog altijd meer dan toppers als Pogba, Martial of Rashford er verdienen. Inter, dat eerder al een forse financiële inspanning leverde om Lukaku voor 70 miljoen euro naar San Siro te halen, moet dus ‘louter’ een goeie 100.000 euro ophoesten. Of waarom United Sánchez veel liever gewoon kwijt dan rijk is. Negatieve invloed. Zijn contract loopt nog tot juni 2022. Deze zomer speelde hij nog wel een goeie Copa América, maar in de strijd om de derde plaats raakte hij gekwetst en dit seizoen kwam hij nog niet aan de bak. Vandaag ondergaat Sánchez medische tests in Milaan.

Yohan Boli op weg naar Sporting Lissabon

STVV-spits Yohan Boli, nog altijd maar 25, is niet op weg richting Al-Duhail in Qatar maar wel richting Sporting Lissabon in Portugal. De kanaries zouden om en bij de 3 miljoen euro vangen.

Na een mislukt avontuur bij Roeselare verzeilde de Fransman Yohan Boli bij de toenmalige derdeklasser RCS Verviers waar hij maar liefst 23 keer scoorde in 21 matchen. Die prestatie ontsnapte niet aan de radar op Stayen en in mei 2015 ging STVV hem gratis halen. Hij tekende toen bij de kanaries een contract voor één jaar met een jaar optie. Het vervolg is gekend. Boli kende een vliegende start, en daarna veel hoogtepunten afgewisseld met veel dieptepunten. Onder Brys maakte hij zich weer belangrijk, ja zelfs onmisbaar, op en naast het veld. Nu heeft de gast, die bij Lens in de voetsporen had moeten treden van papa en zaakwaarnemer Roger, toch zijn toptransfer beet. Helemaal rond is de deal nog niet. Maar niks lijkt die nog in de weg te staan. (FKS/NP)

Nieuwe aanwinsten bij STVV

Na de Braziliaan Lucas, de Japanner Ito en Steve De Ridder heeft STVV de vierde en de vijfde transfer van de week beet. Mory Konaté (25), een rijzige Guineeër, tot voor kort actief bij het tweede van Borussia Dortmund, tekende zijn contract. Hij is een middenvelder die tweevoetig is. Lee Seung-Woo is een 22-jarige Zuid-Koreaanse aanvaller die zijn ganse jeugdopleiding genoot bij FC Barcelona maar uiteindelijk bij Hellas Verona belandde en daar ook in het eerste elftal stond. Lee is international. De deial is rond maar de aanvaller moet wel nog de medische testen doorstaan en zijn contract tekenen. (FKS)

Monaco verhuurt Belgisch toptalent aan FC Volendam

AS Monaco heeft onze landgenoot Franco Antonucci voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Nederlandse tweedeklasser FC Volendam. De twintigjarige Henegouwer, die in januari 2017 neerstreek in het prinsdom, heeft bij Monaco nog een overeenkomst tot medio 2022.

Antonucci staat al enkele jaren als een enorm talent te boek, maar stagneerde lichtjes de voorbije jaren in Monaco. De Monegasken plukten hem 2,5 jaar geleden voor een bedrag van 2,5 tot 3 miljoen euro weg bij de jeugdopleiding van Ajax. De Amsterdammers haalden de aanvallende middenvelder eerder in de zomer van 2015 weg bij Anderlecht. Voordien speelde hij in de jeugd van Sporting Charleroi.

Voor de wedstrijd tegen NAC, aanstaande vrijdag, is hij nog niet speelgerechtigd. Volendam staat na drie speeldagen in de Keuken Kampioen Divisie op de negende plaats met vier punten. Het team telt met Noah Fadiga, zoon van Khalilou, nog een landgenoot in haar selectie.

🇲🇨 Speciale levering uit Monaco 🇲🇨



Welkom bij FC Volendam, Francesco 💎#hetnieuweoranje #fcvolendam @AS_Monacohttps://t.co/QB23Tqebmz FC Volendam(@ fcvolendam) link

Fred Vanderbiest dan toch naar RWDM?

Gaat Fred Vanderbiest (41) dan toch als hoofdcoach aan de slag bij zijn oude liefde RWDM? Dat de Brusselaars interesse tonen in de assistent-trainer van KV Mechelen is al langer geweten. Vanderbiest hield de boot lang af, maar zou naar verluidt toch overwegen om in te gaan op het voorstel van de club uit eerste amateur. (ABD)

Bordeaux neemt belofte van Club Brugge over

Girondins de Bordeaux heeft centrale verdediger Gabriel Lemoine (18) overgenomen van Club Brugge. De Belgische belofte-international tekende voor drie seizoenen bij de Franse club.

📢🖋 Bienvenue @GabrieLemoine9 😁👍 L'attaquant international U18 belge s'est engagé pour trois saisons avec les #Girondins ! Il est lié au Club jusqu'en juin 2022 ➡ https://t.co/7Y5iyTfAgj pic.twitter.com/gjSD7LZvp9 FC Girondins de Bordeaux(@ girondins) link

Iraanse international voor Eupen

De Panda’s hebben er een dertiende nieuwkomer bij: de Iraanse international Saeid Ezatolahi wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Russische FK Rostov. Ezatolahi (22) is een verdedigende middenvelder die in 2015 door Rostov bij de jeugd van Atletico Madrid werd weggehaald om achtereenvolgens te worden verhuurd aan Anzhi, Amkar en het Engelse Reading. Op het visitekaartje van Ezatolahi: 28 interlands en 6 wedstrijden in de Champions League. (AR)

KVM aast op Ngoy...

KV Mechelen is nog op zoek naar versterking in het offensieve compartiment en toont daarvoor interesse in Julien Ngoy (21). De Belgisch-Congolese aanvaller - afkomstig van Antwerpen - trok in 2013 van de jeugd van Club Brugge naar die van het Engelse Stoke City. Daar sprokkelde hij de voorbije jaren een handvol speelminuten op het hoogste niveau - onder andere in de Premier League. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Grasshopper Club Zürich, waar hij regelmatig basisspeler was. (ABD)

...en geeft Kabore (18) contract

Malinwa heeft ookt Issa Kabore (18) een contract tot 2021 gegeven met optie op twee extra seizoenen. De Burkinese rechtsachter was sinds vier weken op proef Achter de Kazerne. Aanvankelijk trainde Kabore bij de beloften, maar hij sloot al snel aan bij de A-kern. Daar liet hij een goeie indruk na. Snelle, krachtige speler. Maar nog veel tactisch schaafwerk. Kabore testte eerder ook bij Nederlands recordkampioen Ajax. (ABD)

Issa Kabore (18) tekent een contract voor 2 seizoenen met een optie voor twee bijkomende jaren bij KV Mechelen 👉 https://t.co/SQBTkyIG3Y pic.twitter.com/AmLk1YDzcA KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Essevee kondigt Sissako vandaag aan

Zulte Waregem heeft zijn langverwachte nummer zes bijna binnen. Net zoals gisteren verscheen Abdoulaye Sissako vandaag op de club. De 21-jarige Fransman trainde deze namiddag al mee bij Essevee. Vandaag wordt de komst van Sissako officieel aangekondigd. (OPl)

Anderlecht stalt Abazaj bij FK Kukësi

De Albanese winger Abazaj gaat opnieuw in eigen land voetballen. Hij wordt door Anderlecht voor een seizoen uitgeleend aan FK Kukësi. Abazaj (23) werd vorige zomer door paars-wit overgenomen van KF Skenderbeu. Hij kwam slechts een keer in actie, op 12 december 2018 op het veld van Cercle Brugge. Die 2-1 nederlaag kostte Hein Vanhaezebrouck de kop. Het voorbije half jaar speelde Abazaj op huurbasis voor het Kroatische NK Osijek. Hij was er in negen matchen goed voor een goal.

OHL strikt 21-jarige Dylan Ouedraogo

De 21-jarige Dylan Ouedraogo ondertekent een contract voor drie seizoenen bij 1B-club OH Leuven. De linksvoetige Fransman met roots in Burkina Faso komt over van het Cypriotische Apollon Limassol, zo bevestigt OHL. Ouedraogo, een centrale verdediger met een verleden bij AS Monaco, heeft twee caps achter zijn naam.

“We geloven in het potentieel van de pas 21-jarige Dylan Ouedraogo en willen hem de kans geven in een competitieve omgeving”, aldus OHL-technisch directeur Wim De Corte. “We verwachten dat hij zich hier verder kan ontwikkelen op meerdere linksgeoriënteerde posities.”

"Ik ben een technisch begaafde speler die goed kan uitverdedigen. Maar mijn grootste kracht ligt op het mentale vlak. Ik geef nooit op en ga er altijd 100% voor.” 💪



👉 Lees het eerste interview met Dylan Ouedraogo hier: https://t.co/Q3XJ6EkE3w#samensterker pic.twitter.com/VGZleA4554 Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link

Nog een spits voor Charleroi?

Na Shamar Nicholson en Kaveh Rezaei maakt Sporting Charleroi zich klaar om nog een derde spits aan te werven: Frank Tsadjout, een 20-jarige Italiaan van Kameroense afkomst die door AC Milan werd opgeleid en daar een contract tekende tot 2023. Anders dan Nicholson (definitieve transfer) en Rezaei (gehuurd zonder aankoopoptie), wordt Tsadjout tot het einde van het seizoen gehuurd mét een optie om hem definitief over te nemen. Een regeling à la Victor Osimhen vorig jaar, al is het wel zo dat de Nigeriaan toen al 12 wedstrijden met Wolfsburg in de Bundesliga op zijn teller had staan en Tsadjout tot nu enkel bij de jeugd van AC Milan speelde.

Tsadjout is 1m90, linksvoetig en kan zowel in centraal als op een flank worden opgesteld. Zijn aanwerving betekent zo goed als zeker het vertrek van Niane — voor de gewezen topschutter in Ligue 2 blijkt er nogal wat interesse te zijn in Frankrijk — en stelt de positie in vraag van Henen. En sluipschutter Perbet in dat alles? Vierde spits of is er voor hem een verrassende uitgaande transfer in de maak? (AR)

“Berge en Samatta alleen nog weg bij onweerstaanbaar bod”

De klokt tikt verder. En dat is in het voordeel van Racing Genk. “Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt voor Berge en Samatta om nog te vertrekken”, zegt de sportieve baas van de landskampioen, Dimitri de Condé. “Dat beseffen die jongens ook. Het enige wat mij op dit moment nog angst inboezemt, is een kapitaalkrachtige topploeg die in hun competitie een mindere start kent en nog wil toeslaan. Dan hoop ik dat wij dat als club kunnen weerstaan. Dit is het moment om te tonen hoe ambitieus we zijn. Als ze nog vertrekken, dan moet het voor alle partijen een bod zijn dat niet te weerstaan valt.”

Met de komst van Hrosovsky en Onuachu is het inkomende huiswerk van de landskampioen helemaal afgerond. “Uitgaand zoeken wij nog naar een oplossing voor Gano, Khammas en Jackers.” Ook Dieumerci Ndongala schermt nog steeds met Turkse interesse. Gençlerbirligi SK is het meest concreet. De promovendus uit Ankara wil de Genkse flankaanvaller wegplukken, van een akkoord is nog geen sprake. (KDZ)

“Champions League niet doorslaggevend voor Wanyama”

Champions League of Europa League, dat is volgens Philippe Clement geen item voor transfertarget Victor Wanyama. Club hoopt de middenvelder van Tottenham Hotspur in de laatste week van de transferperiode nog naar Brugge te lokken, zélfs wanneer blauw-zwart door Linz alsnog zou worden uitgeschakeld.

“Dat kán voor een speler een doorslaggevend element zijn, maar het is niet zo dat Wanyama enkel zou komen wanneer we Champions League spelen. Die jongen is daar niet mee bezig. Ik ken hem goed. Ik ken zijn kwaliteiten, maar ook zijn mentaliteit. We willen hem, maar er zijn ook nog andere interessante pistes. Of we daarnaast nog iets zullen doen? Na Linz zullen we dit rustig verder bekijken. Die knopen zijn nog niet doorgehakt.” (TTV)

Butez naar Frankrijk?

Jean Butez, de Franse keeper van Moeskroen naar wie nogal wat Belgische topclubs lonkten maar afhaakten door de hoge vraagprijs, lijkt uiteindelijk naar een Franse club te verhuizen. In dat geval loodst Mogi Bayat de 17-jarige Lillo Guarneri naar Excel. Guarneri kreeg zijn opleiding bij Standard, maar vertoeft sinds vorige zomer bij AC Milan, dat hem voor één seizoen wil uitlenen met een optie tot aankoop. (ESK)