Transfer Talk. Lucas Biglia ruilt AC Milan transfervrij voor Turkse promovendus Redactie

14 september 2020

18u23 0

Opvallende transfer: Lucas Biglia (34) trekt de deur van AC Milan achter zich dicht en tekent transfervrij bij de Turkse promovendus Fatih Karagümrük. De Argentijnse middenvelder speelde drie seizoenen bij de Rossoneri, dat hem in 2017 weghaalde bij Lazio. Biglia is bij ons uiteraard het best gekend van zijn periode bij Anderlecht, waar hij zeven jaar speelde en zijn laatste seizoenen ook kapitein was. Fatih Karagümrük miste zijn start in de Turkse eerste klasse niet, het won zijn openingsmatch met 3-0.