Transfer Talk. Lozano naar Napoli voor 40 miljoen euro - Anderlecht leent Sá uit aan Huesca De voetbalredactie

23 augustus 2019

11u33 0

Moeskroen vindt vervanger voor Pierrot bij Udinese

Moeskroen heeft vandaag afscheid genomen van Frantzdy Pierrot, die naar het Franse Guingamp trekt. Om de Haïtiaanse aanvaller te vervangen, huren de Henegouwers de Kroatische centrumspits Stipe Perica voor een seizoen van het Italiaanse Udinese. De 24-jarige Pierrot trekt na één seizoen de poorten van Le Canonnier achter zich dicht. In 40 wedstrijden scoorde de Haïtiaan 9 keer en gaf hij ook 4 assists. Bij de Franse tweedeklasser Guingamp ondertekende Pierrot een contract voor vier seizoenen.

In zijn zoektocht naar een vervanger kwam Moeskroen uit bij de eveneens 24-jarige Stipe Perica, die al heel wat watertjes doorzwommen heeft. De Kroatische aanvaller genoot zijn opleiding in eigen land bij Zadar, waar hij in 2013 werd weggeplukt door Chelsea. Bij de Blues kwam Perica niet aan spelen toe. De Kroaat speelde anderhalf seizoen op huurbasis voor NAC Breda in de Eredivisie en een half jaar voor Udinese, alvorens in de zomer van 2015 definitief over te stappen naar de Serie A-club.

Bij de Italiaanse eersteklasser speelde Perica 71 wedstrijden, waarin hij 11 keer scoorde. Vorig seizoen werd de centrumspits eerst uitgeleend aan reeksgenoot Frosinone en vervolgens an het Turkse Kasimpasa. Nu volgt dus opnieuw een uitleenbeurt aan Moeskroen. De Henegouwers, die de nieuwe aanwinst omschrijven als “een kopbalsterke en krachtige aanvaller”, bedongen ook een aankoopoptie.

✍🏽 Annonce Transfert ✍🏽



Stipe Perica débarque au Canonnier en prêt ! 🔴⚪️



🇭🇷 Croate ⁰ℹ️ Attaquant⁰🔁 @Udinese_1896 ⁰🎂 7 juillet 1995



Plus d'infos ➡️ https://t.co/pgmMKj413t#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/DJCcdGE9IO Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Portugees Renato Sanches verlaat Bayern München voor Rijsel

Renato Sanches verhuist van Bayern München naar Rijsel. De 22-jarige middenvelder zette bij de Franse club zijn handtekening onder een contract voor vier jaar. De Portugees speelde drie jaar bij Bayern, waar hij nooit echt een vaste waarde kon worden.

De Duitse topclub betaalde in 2016 zo’n 35 miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Benfica. Sanches behoorde vervolgens op het EK in Frankrijk tot de uitblinkers. Hij veroverde met Portugal de Europese titel, maar kon zijn topvorm niet meenemen naar München. Bayern verhuurde hem in het seizoen 2017-2018 aan Swansea City, maar ook bij de Welshe club uit de Premier League worstelde Sanches met zijn vorm.

Afgelopen seizoen kreeg de middenvelder wel geregeld speeltijd bij Bayern, maar een onbetwiste basiskracht werd hij niet. “Renato heeft ons gevraagd te mogen vertrekken, omdat hij graag vaker wil spelen”, zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van de Duitse kampioen. De Portugees gaat nu voor naar verluidt zo’n 20 miljoen euro naar Rijsel. Bij de nummer twee van afgelopen seizoen in de Franse competitie treft Sanches de nodige landgenoten, onder wie verdediger José Fonte.

🔥 Renato Sanches ? Notre nouveau numéro 1⃣8⃣ pic.twitter.com/PzxXRjUY4t LOSC(@ losclive) link

Anderlecht leent Josué Sá (met aankoopoptie) uit aan Huesca

Anderlecht verhuurt Josué Sá tot het einde van het seizoen (met aankoopoptie) aan de Spaanse tweedeklasser SD Huesca. De club degradeerde in mei uit La Liga. Sá speelde in totaal 26 duels voor paars-wit. De Portugees, die in 2017 in Brussel arriveerde, kon zich nooit doorzetten in het Astridpark.

Doelman Forster gaat opnieuw voor Celtic spelen

De Engelse doelman Fraser Forster (31) gaat opnieuw bij Celtic aan de slag. De Schotse kampioen, waar Boli Bolingoli speelt, neemt hem voor één seizoen op huurbasis over van Southampton. Forster was bij ‘The Saints’ pas derde keuze na Angus Gunn en Alex McCarthy. Om meer aan spelen toe te komen, verhuist de zesvoudige international opnieuw naar Celtic. Hij verdedigde de wit-groene clubkleuren eerder tussen 2010 en 2014. Met Celtic won Forster drie landstitels en twee Schotse bekers en haalde hij in 2012 de achtste finales van de Champions League tegen Juventus. In totaal stond hij er 193 keer tussen de palen. Forster is nog steeds recordhouder in de Schotse competitie met 1.256 minuten zonder tegendoelpunt. Bij Celtic gaat hij de concurrentie aan met eerste keuze Scott Bain en Craig Gordon.

Dries Mertens verwelkomt Hirving Lozano bij Napoli

Hirving Lozano wordt ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli. De Italiaanse topclub neemt de 24-jarige winger over van PSV. Lozano werd in de zomer van 2017 door PSV weggehaald bij het Mexicaanse Pachuca. In 79 wedstrijden scoorde hij 40 doelpunten voor de Eindhovenaren, waarmee hij in 2018 kampioen werd. “Dat was een ongelooflijk moment, echt fantastisch”, zegt hij in een afscheidsboodschap op de website van PSV. “Ik had daarnaast de droom om ooit in de Champions League te spelen. Dat lukte met PSV en dat was echt geweldig. De mensen bij de club hebben mij en mijn gezin direct het gevoel gegeven dat ik hier thuis was. Daarvoor wil ik iedereen bedanken.”

Napoli legt naar verluidt 40 miljoen euro op tafel om Lozano los te weken bij PSV. Voor de Nederlandse club is het de grootste uitgaande transfer ooit. De Mexicaan telt 35 caps achter zijn naam. Hij maakte daarin negen doelpunten, waaronder twee in een oefeninterland tegen de Rode Duivels (3-3) in november 2017 in het Koning Boudewijnstadion.

Maxi Lopez vindt onderdak bij Crotone

De Argentijnse spits Maxi Lopez (35) zet zijn carrière verder bij FC Crotone in de Serie B. Hij ondertekende er vrijdag een contract voor een seizoen. Lopez zat zonder club sinds zijn vertrek deze zomer bij Vasco da Gama. De Argentijn brengt heel wat ervaring mee naar Calabrië. Hij speelde voor onder meer River Plate, Barcelona, Mallorca, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino en Udinese.

Cercle vist achter het net voor Gano

Zinho Gano mag weg bij Racing Genk en dus waagden zowel Cercle Brugge als KV Kortrijk deze week hun kans om de spits op overschot bij de landskampioen weg te plukken. Zonder resultaat. Gano zelf heeft ook aangegeven dat hij liever naar het buitenland wil. (KDZ)

Kortrijk lonkt naar Sylla

KV Kortrijk wil Mamadou Sylla (25) van AA Gent. De Senegalese spits werd eerder al uitgeleend aan Zulte Waregem en STVV. Hij speelde onlangs de volle wedstrijd op Moeskroen, goed voor een assist. De club bewandelt nog drie andere pistes waaronder die van de Schot Fraser Hornby (Everton), die al kwam praten met coach Vanderhaeghe. Hij speelde nog wel geen enkele wedstrijd in het eerste elftal, maar werd met de beloften van Everton kampioen van de Premier League 2. (ESK)