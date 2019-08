Transfer Talk. Lozano naar Napoli voor 40 miljoen euro - Anderlecht leent Sá (met aankoopoptie) uit aan Huesca De voetbalredactie

23 augustus 2019

12u33 0

Anderlecht leent Josué Sá (met aankoopoptie) uit aan Huesca

Anderlecht verhuurt Josué Sá tot het einde van het seizoen (met aankoopoptie) aan de Spaanse tweedeklasser SD Huesca. De club degradeerde in mei uit La Liga. Sá speelde in totaal 26 duels voor paars-wit. De Portugees, die in 2017 in Brussel arriveerde, kon zich nooit doorzetten in het Astridpark.

Doelman Forster gaat opnieuw voor Celtic spelen

De Engelse doelman Fraser Forster (31) gaat opnieuw bij Celtic aan de slag. De Schotse kampioen, waar Boli Bolingoli speelt, neemt hem voor één seizoen op huurbasis over van Southampton. Forster was bij ‘The Saints’ pas derde keuze na Angus Gunn en Alex McCarthy. Om meer aan spelen toe te komen, verhuist de zesvoudige international opnieuw naar Celtic. Hij verdedigde de wit-groene clubkleuren eerder tussen 2010 en 2014. Met Celtic won Forster drie landstitels en twee Schotse bekers en haalde hij in 2012 de achtste finales van de Champions League tegen Juventus. In totaal stond hij er 193 keer tussen de palen. Forster is nog steeds recordhouder in de Schotse competitie met 1.256 minuten zonder tegendoelpunt. Bij Celtic gaat hij de concurrentie aan met eerste keuze Scott Bain en Craig Gordon.

Dries Mertens verwelkomt Hirving Lozano bij Napoli

Hirving Lozano wordt ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli. De Italiaanse topclub neemt de 24-jarige winger over van PSV. Lozano werd in de zomer van 2017 door PSV weggehaald bij het Mexicaanse Pachuca. In 79 wedstrijden scoorde hij 40 doelpunten voor de Eindhovenaren, waarmee hij in 2018 kampioen werd. “Dat was een ongelooflijk moment, echt fantastisch”, zegt hij in een afscheidsboodschap op de website van PSV. “Ik had daarnaast de droom om ooit in de Champions League te spelen. Dat lukte met PSV en dat was echt geweldig. De mensen bij de club hebben mij en mijn gezin direct het gevoel gegeven dat ik hier thuis was. Daarvoor wil ik iedereen bedanken.”

Napoli legt naar verluidt 40 miljoen euro op tafel om Lozano los te weken bij PSV. Voor de Nederlandse club is het de grootste uitgaande transfer ooit. De Mexicaan telt 35 caps achter zijn naam. Hij maakte daarin negen doelpunten, waaronder twee in een oefeninterland tegen de Rode Duivels (3-3) in november 2017 in het Koning Boudewijnstadion.

Maxi Lopez vindt onderdak bij Crotone

De Argentijnse spits Maxi Lopez (35) zet zijn carrière verder bij FC Crotone in de Serie B. Hij ondertekende er vrijdag een contract voor een seizoen. Lopez zat zonder club sinds zijn vertrek deze zomer bij Vasco da Gama. De Argentijn brengt heel wat ervaring mee naar Calabrië. Hij speelde voor onder meer River Plate, Barcelona, Mallorca, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino en Udinese.

Cercle vist achter het net voor Gano

Zinho Gano mag weg bij Racing Genk en dus waagden zowel Cercle Brugge als KV Kortrijk deze week hun kans om de spits op overschot bij de landskampioen weg te plukken. Zonder resultaat. Gano zelf heeft ook aangegeven dat hij liever naar het buitenland wil. (KDZ)

Kortrijk lonkt naar Sylla

KV Kortrijk wil Mamadou Sylla (25) van AA Gent. De Senegalese spits werd eerder al uitgeleend aan Zulte Waregem en STVV. Hij speelde onlangs de volle wedstrijd op Moeskroen, goed voor een assist. De club bewandelt nog drie andere pistes waaronder die van de Schot Fraser Hornby (Everton), die al kwam praten met coach Vanderhaeghe. Hij speelde nog wel geen enkele wedstrijd in het eerste elftal, maar werd met de beloften van Everton kampioen van de Premier League 2. (ESK)