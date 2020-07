Transfer Talk. Lommel strikt Belgische middenvelder van NAC - Eerste profcontract voor KVO-youngster Tanghe De voetbalredactie

17 juli 2020

Eerste profcontract voor KVO-youngster Tanghe

Anton Tanghe heeft zijn eerste profcontract getekend. De 21-jarige verdediger met een verleden bij Club Brugge zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot 2023. “Ik ben heel blij met deze kans”, aldus Tanghe. “Vorig seizoen mocht ik al proeven van de A-kern, maar nu kan ik zeggen dat ik een volwaardig lid ben van de selectie. Ik besef dat ik nu verder hard moet werken en dat die kans op speelminuten er dan wel komt. De voorbereiding verloopt alvast vlot. We trainen hard, de trainersstaf schenkt ons vertrouwen, ze weten duidelijk waar ze naartoe willen. Ja, ik zie het volledig zitten.”

Na eerder doelman Jordy Schelfhout ondertekent nu nog een jongeling een volwaardig profcontract. Anton Tanghe tekende t/m 2023. Proficiat Anton ! 💚❤️💛

Ajax is Belgische topclubs te snel af met transfer Kudus

Ajax heeft zich donderdagavond verzekerd van de diensten van aanvaller Mohammed Kudus. De negentienjarige Ghanees ondertekende bij de Ajacieden een overeenkomst voor vijf seizoenen. In België stond de naam van Kudus volgens diverse berichten de voorbije maanden op het verlanglijstje van onder meer Racing Genk en AA Gent. Ajax zou naar verluidt zo’n 9 miljoen euro betalen aan het Deense FC Nordsjaelland.

“Het is een nieuwe stap voor mij en het voelt goed om in Nederland te zijn”, zei Kudus bij zijn presentatie in de Johan Cruijff Arena. “Ajax is een erg speciale club met een erg speciale cultuur. Die wil ik me graag eigen maken. Ik kijk ernaar uit om mijn ontwikkeling voort te zetten bij Ajax en mijn droom na te jagen. Ik heb dit te danken aan mijn coaches en ploeggenoten bij FC Nordsjaelland en aan de Ghanese voetbalschool Right to Dream.”

Kudus is de derde aanwinst van Ajax deze zomer, na de Braziliaanse aanvaller Anthony en de Nederlandse doelman Maarten Stekelenburg. Hij is inzetbaar als spits en vleugelaanvaller. De Ghanees kan ook als aanvallende middenvelder spelen, de positie die bij Ajax de afgelopen seizoenen werd ingevuld door Donny van de Beek. Van de Beek staat echter nadrukkelijk in de belangstelling van onder meer Real Madrid en Manchester United en lijkt komende zomer te zullen vertrekken. Kudus, die twee caps telt bij Ghana, kwam de voorbije twee seizoenen tot 57 officiële duels voor Nordsjaelland, waarin hij veertien keer scoorde en drie assists gaf.

AA Gent strikt jonge Braziliaanse linksbuiten

AA Gent heeft met de achttienjarige Braziliaan Julio Vinicius een nieuwe aanvaller binnengehaald. Vinicius komt over van het Georgische FC Gareji en maakte het nieuws zelf bekend op zijn Instagram-account. Hij zou een overeenkomst voor twee seizoenen hebben ondertekend.

Vinicius maakte in januari de overstap van Bahia in zijn thuisland naar FC Gareji Sagarejo, een Georgische derdeklasser. De Braziliaan lijkt in eerste instantie geen aanwinst voor het eerste elftal van de Buffalo’s. Daar kwamen eerder al doelman Davy Roef (Anderlecht), verdedigers Nurio Fortuna (Charleroi), Dino Arslanagic (Antwerp) en Jordan Botaka (STVV) en middenvelder Alexander De Bruyn (STVV) de rangen versterken.

Percy Tau neemt afscheid van Club Brugge

Aanvaller Percy Tau heeft gisteravond op Twitter afscheid genomen van Club Brugge. De 26-jarige Zuid-Afrikaan werd door blauw-zwart vorig seizoen gehuurd van Premier League-club Brighton & Hove Albion. “Ik wil van dit moment gebruikmaken om dankjewel te zeggen aan de spelers, technische staf en supporters voor een succesvolle huurperiode. Ik dank je, Club Brugge”, postte Tau op sociale media.

Tau, 21-voudig Zuid-Afrikaans international, was bij Club goed voor dertig officiële duels. Daarin scoorde hij vier keer en gaf hij acht assists. De aanvaller was vooral in het begin van het seizoen goed op dreef. Een jaar eerder werd hij door 1B-club Union gehuurd van Brighton en werd hij in de Proximus League uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Tau keert officieel terug naar Brighton, het team van Rode Duivel Leandro Trossard. De Zuid-Afrikaan heeft er nog een overeenkomst tot medio 2022, maar zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw uitgeleend worden.

Lommel haalt Belgische middenvelder bij NAC

Lommel SK heeft al zijn vijfde zomertransfer beet . De Limburgers, die sinds vorige maand deel uitmaken van de City Football Group, halen Arno Verschueren weg bij NAC Breda. De 23-jarige middenvelder was aanvoerder bij de traditieclub in de Nederlandse tweede klasse. Verschueren ondertekende een overeenkomst voor drie seizoenen, met een optie op nog een seizoen.

Verschueren, een Lierenaar, doorliep de jeugdopleidingen van achtereenvolgens Lierse, Westerlo en OH Leuven. Hij maakte zijn profdebuut in augustus 2014 bij Westerlo. Twee jaar later volgde een overstap naar NAC Breda, waar de verdedigende middenvelder de voorbije vier seizoenen een sterkhouder was. Hij kwam er in totaal tot 116 officiële duels, waarin hij dertien keer scoorde en vier assists gaf.

Eerder kwamen ook verdedigers Stijn Wuytens (AZ Alkmaar) en Yannick Vandersmissen (ASV Geel), middenvelder Milan Troonbeeckx (Dessel Sport) en aanvaller Manfred Ugalde (Deportivo Saprissa) al de Lommelse gelederen versterken. In januari komt daar ook nog de Bulgaarse middenvelder Filip Krastev (Slavia Sofia) bij.

