Transfer Talk. Lommel haalt Belgische middenvelder bij NAC

17 juli 2020

SK Lommel heeft al zijn vijfde zomertransfer beet . De Limburgers, die sinds vorige maand deel uitmaken van de City Football Group, halen Arno Verschueren weg bij NAC Breda. De 23-jarige middenvelder was aanvoerder bij de traditieclub in de Nederlandse tweede klasse. Verschueren ondertekende een overeenkomst voor drie seizoenen, met een optie op nog een seizoen.

Verschueren, een Lierenaar, doorliep de jeugdopleidingen van achtereenvolgens Lierse, Westerlo en OH Leuven. Hij maakte zijn profdebuut in augustus 2014 bij Westerlo. Twee jaar later volgde een overstap naar NAC Breda, waar de verdedigende middenvelder de voorbije vier seizoenen een sterkhouder was. Hij kwam er in totaal tot 116 officiële duels, waarin hij dertien keer scoorde en vier assists gaf.

Eerder kwamen ook verdedigers Stijn Wuytens (AZ Alkmaar) en Yannick Vandersmissen (ASV Geel), middenvelder Milan Troonbeeckx (Dessel Sport) en aanvaller Manfred Ugalde (Deportivo Saprissa) al de Lommelse gelederen versterken. In januari komt daar ook nog de Bulgaarse middenvelder Filip Krastev (Slavia Sofia) bij.

