Transfer Talk. "Lille verhoogt bod op David" - Zulte Waregem huurt verdediger van AS Roma De voetbalredactie

06 augustus 2020

10u03 4

Zulte Waregem plukt Franse verdediger op huurbasis weg bij AS Roma

Zulte Waregem heeft zich versterkt met de 20-jarige William Bianda. De linksvoetige Fransman verdediger komt op huurbasis over van de Italiaanse topclub AS Roma. Essevee heeft ook een aankoopoptie. Bianda trainde bij Roma mee met de A-kern en speelde zijn wedstrijden bij de U19. Daarnaast speelde hij al meer dan 20 interlands voor de Franse nationale jeugdploegen.

“Ik ben nog erg jong en kijk er dus naar uit om bij Zulte Waregem heel wat stappen te zetten in mijn ontwikkeling", vertelt een gelukkige Bianda op de clubsite. “William is een intelligente en fysiek sterke speler met een goed positiespel”, aldus CEO Eddy Cordier.

Essevee versterkt zich met de 20-jarige @WilliamBianda die wordt gehuurd van @OfficialASRoma https://t.co/M8SV6eHqQR SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Jonge Maleisische spits tekent bij KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft zich versterkt met de 18-jarige aanvaller Luqman Hakim. Dat hebben de West-Vlamingen donderdag gemeld. De Maleisiër ondertekent bij KVK een contract voor vijf seizoenen.

Kortrijk plukt Hakim weg in zijn thuisland, waar hij de voorbije maanden aan de slag was bij FA Selangor. Die club maakte vorige maand al de overgang van de spits bekend. Met Vincent Tan heeft Kortrijk een eigenaar uit Maleisië.

🔺WELCOME LUQMAN 🔺



🇲🇾 Hakim joins KV Kortrijk and signs a 5-year contract!



🔴⚪️ #WelcomeHakim pic.twitter.com/XxubbYKYXD KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

“Lille verhoogt bod op Jonathan David”

Volgens de Noord-Franse krant 'La Voix du Nord' heeft Lille zijn bod op Jonathan David verhoogd tot 30 miljoen euro. Een contract voor 5 jaar zou volgens diezelfde bron klaarliggen voor de Canadees van AA Gent.

30 miljoen zou niet alleen een absoluut recordbedrag zijn voor Lille, het zou ook betekenen dat David de Belgische recordsom van 25 miljoen bij de transfer van Youri Tielemans - van Anderlecht naar Monaco - ruim zou overtreffen. 'La Voix du Nord' meldt dat een akkoord nakend is.

Bij AA Gent wordt niet ontkend dat de onderhandelingen opnieuw zijn opgestart, maar er wordt ons verzekerd dat er de volgende dagen zeker nog geen akkoord moet verwacht worden. Bij de Buffalo's is er van in het begin sprake van een vraagprijs van minimaal 30 tot 35 miljoen euro. Volgens onze informatie zou Leeds 35 miljoen geboden hebben, maar Jonathan David heeft geen trek in een overgang naar de Engelse traditieclub, die naar de Premier League promoveert. (RN)

Lees ook: Akkoord op alle niveaus: Bundu komt van Aarhus over naar Anderlecht

Vijf jaar geleden nog kampioen met AA Gent, nu dreigt B-kern voor Dejaegere en Asare

Onze chef voetbal: “Ons profvoetbal verdient een kans, zoals overal in Europa”