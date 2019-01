Transfer Talk. Levert Stanciu Anderlecht nog 1,5 miljoen op? - Ex-jeugdspeler van Club staat op zucht van Juventus De voetbalredactie

29 januari 2019

Anderlecht kan onverwachte slag gaan

Vlak voor het einde van de transfermarkt kan Anderlecht nog een onverwachte slag slaan. En daar heeft het zelf weinig mee te maken. Nicolae Stanciu, de duurste voetballer die ooit in het Astridpark rondgelopen heeft maar nu al een jaar onder contract staat bij Sparta Praag, staat op het punt om een lucratieve transfer te versieren naar Al Wasl in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat bevestigde Sparta Praag gisterenavond. De Tsjechen zouden zo'n 10 miljoen euro vangen voor Stanciu, die 2,5 miljoen per jaar kan verdienen in de woestijn. Goed nieuws voor Anderlecht. Paars-wit had de middenvelder vorig jaar nog van de hand gedaan voor een pak minder geld dan de aankoopprijs - 4 miljoen tegenover 8,5 miljoen. Het bedong wel een doorverkooppercentage van 15 procent. Als de transfer doorgaat, vangt Anderlecht dus nog 1,5 miljoen euro. (NVK/PJC)

Daouda Peeters op zucht van Juventus

Wat zou Club Brugge hiervan denken? Ex-jeugdspeler Daouda Peeters (20) staat op een zucht van Juventus. Sampdoria plukte Peeters zes maanden geleden weg in Brugge, maar inmiddels heeft de middenvelder zich in die mate ontwikkeld bij de Primavera (het tweede elftal) dat hij een overgang naar Turijn lijkt te versieren. Topclub Juventus zou Peeters wel eerst nog zes maanden aan Sampdoria uitlenen. Voor volgend seizoen is het de bedoeling dat Peeters de voorbereiding start bij de A-kern, met die nuance dat Juventus altijd met een geweldig grote selectie toewerkt naar het seizoensbegin. Het gros van de spelers valt nadien meestal af. Peeters (ex-Lierse) speelde al voor de Belgische U19, hij kan ook voor Guinee uitkomen. (PJC)

RSCA moet snel zijn voor Argentijnse spits Ferreyra

Het dossier lag nog in de schuif. Net als één jaar geleden staat Facundo Ferreyra (27) op de verlanglijst van Anderlecht. De Argentijnse spits is op overschot bij Benfica. Tot concrete onderhandelingen kwam het voorlopig niet - wellicht ook omdat het loon van 2,2 miljoen euro per seizoen een struikelblok is -, wat doet vermoeden dat RSCA nog andere pistes bewandelt. Wil Anderlecht finaal toch doorduwen voor Ferreyra, dan zal het wel snel moeten zijn. Italiaanse en Portugese bronnen maken gewag van een nakende deal met Sassuolo. Nog een paars-wit getint gerucht: Stoke City ontbond het contract van Ibrahim Afellay (32). De Nederlandse middenvelder is een oude kennis van Fred Rutten en Frank Arnesen. (PJC)