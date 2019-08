Transfer Talk. Letica dicht bij verhuur naar Italië - Coutinho op huurbasis naar Bayern - Dzeko langer bij AS Roma Voetbalredactie

17 augustus 2019

Letica dicht bij verhuur naar Italië

Karlo Letica (22) is op weg naar het Italiaanse SPAL 2013. De doelman werd ruim een jaar geleden voor 3,5 miljoen euro naar Brugge gehaald, maar zit sinds de komst van Simon Mignolet niet meer in de wedstrijdkern. Clement kiest naast de Rode Duivel voor Horvath en de jonge Nick Shinton (18). Er vonden al verregaande besprekingen plaats, Letica zou via een uitleenbeurt naar de Italiaanse eersteklasser verhuizen.

Standard laat Kosanovic naar Verenigde Arabische Emiraten vertrekken

Al-Jazira heeft de transfer van Milos Kosanovic geofficialiseerd. De 29-jarige Serviër verlaat Standard en ondertekende in het Midden-Oosten een contract voor twee seizoenen.

Standard plukte de verdediger in januari 2015 met hoge verwachtingen weg bij KV Mechelen, maar op Sclessin slaagde Kosanovic er nooit echt in een vaste basisspeler te worden. Hij kwam in 2,5 seizoenen voor de Rouches desalniettemin tot 61 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde. Tussendoor was hij in het seizoen 2017-2018 een jaar op huurbasis aan de slag bij het Turkse Göztepe. Dit seizoen speelde hij tot dusver wel de volle negentig minuten in de drie eerste competitieduels.

Al-Jazira, de club van de Nederlandse trainer Jurgen Streppel, telt met de Kameroener Sébastien Siani al één oude bekende van de Jupiler Pro League in zijn rangen. De club uit Abu Dhabi beëindigde de UAE Pro League vorig seizoen als vijfde. De nieuwe competitie start er half september.

Philippe Coutinho op huurbasis naar Bayern

FC Barcelona en Bayern München hebben een akkoord gevonden over de uitleenbeurt mét aankoopoptie van Philippe Coutinho (27). De Braziliaanse aanvaller speelt voor één seizoen op huurbasis bij de Duitse landskampioen. De deal is mogelijk een flinke streep door de rekening van Neymar. Lange tijd wilde de Spaanse landskampioen Coutinho als pasmunt gebruiken om zijn dure landgenoot van PSG binnen te halen.

De 27-jarige Braziliaan voetbalde sinds begin 2018 voor Barça. Voordien maakte hij sinds 2013 het mooie weer bij Liverpool. Coutinho telt 55 caps bij de nationale ploeg waarin hij vijftien doelpunten scoorde.

AS Roma houdt topschutter Dzeko langer aan boord

Edin Dzeko blijft AS Roma trouw. De Bosnische spits verlengde zijn aflopende contract in de Italiaanse hoofdstad met twee jaar, tot de zomer van 2022. “De afgelopen weken merkte ik hoe graag de club me wilde houden. Het was een bevestiging van wat ik de afgelopen vier jaar al heb geleerd, dat Rome mijn thuis is”, verklaarde Dzeko, die de voorbije weken nadrukkelijk in de belangstelling stond van Internazionale. Inter koos als nieuwe aanvaller echter voor Romelu Lukaku, waardoor de komst van de Bosniër niet meer noodzakelijk was.

De 33-jarige Dzeko kwam in 2015 over van Manchester City, waarmee hij twee keer kampioen van Engeland was geworden. Hij veroverde eerder al een titel in Duitsland met VfL Wolfsburg.

Voor AS Roma maakte Dzeko de afgelopen vier jaar 87 doelpunten in 179 officiële duels. In het seizoen 2016-2017 werd Dzeko met 29 goals topscorer van de Serie A. Vorig jaar kwam hij tot slechts negen doelpunten in de Italiaanse competitie.