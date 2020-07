Transfer Talk. Leipzig haalt opvolger Werner bij zusterclub - Fulham neemt ex-Rouche Knockaert definitief over Redactie

08 juli 2020

Hwang Hee-Chan van Leipzig naar Salzburg

De Zuid-Koreaanse international Hwang Hee-Chan verlaat het Oostenrijkse RB Salzburg voor zusterclub Leipzig, afgelopen seizoen de nummer drie in de Duitse Bundesliga. Bij RB Leipzig ondertekende de 24-jarige aanvaller een contract tot medio 2025, zo maakte de club vandaag bekend.

Afgelopen seizoen was de 32-voudige international goed voor 16 doelpunten en 22 assists in alle competities samen. Hij kent Duitsland reeds, want in 2018-2019 was hij op uitleenbeurt aan de slag bij HSV in de tweede Bundesliga. Bij Leipzig moet hij de opvolger worden van de naar Chelsea vertrokken Duitse international Timo Werner.

Fulham neemt woelwater Anthony Knockaert definitief over van Brighton

De Engelse tweedeklasser Fulham heeft de Frans-Belgische winger Anthony Knockaert definitief overgenomen van eersteklasser Brighton & Hove Albion. Op Craven Cottage ondertekende hij een overeenkomst tot medio 2023 met optie voor nog een jaar.

Knockaert was sinds begin dit seizoen al op uitleenbasis aan de slag voor Fulham, dat toen een aankoopoptie wist te bedwingen. De 28-jarige winger wist met een voet in negen doelpunten (vier goals en vijf assists) het bestuur te overtuigen. “Hopelijk kunnen we met Fulham nog de promotie naar de Premier League afdwingen”, bekende Knockaert in een reactie op de clubwebsite. Met 42 wedstrijden op de teller staat Fulham, dat vorig seizoen gedegradeerd is uit de Premier League, momenteel op de vierde plaats.

Anthony Knockaert was sinds januari 2016 aan de slag bij Brighton en kwam er in 3,5 seizoenen tot 139 officiële duels, waarin hij 27 keer scoorde. Vorig seizoen kwam hij nog tot 36 optredens in het eerste elftal van de Seagulls.

In België is Knockaert vooral bekend door zijn half seizoen bij Standard in het najaar van 2015. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Guingamp (2009-2012) en Leicester City (2012-2015).

