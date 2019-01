Transfer Talk. Leicester polst Monaco over Tielemans, die weg mag op huurbasis - Morata op huurbasis naar Atlético - Dure Argentijn opnieuw op lijstje van Anderlecht Redactie

28 januari 2019

16u55 1

Morata op huurbasis naar Atlético Madrid

Atlético Madrid huurt Alvaro Morata het komende anderhalf jaar van Chelsea. Dat heeft het team uit de Spaanse hoofdstad vandaag laten weten. Morata speelde in de jeugd al voor Atlético. De 26-jarige aanvaller brak nadien door bij Real Madrid, waar hij twee periodes (2010-2014 en 2016-2017) actief was. Tussendoor, van 2014 tot 2016, verdedigde de 27-voudige Spaanse international (13 goals) de kleuren van Juventus Turijn. In de zomer van 2017 trok Morata naar Chelsea, waar hij dit seizoen geen onbetwiste basisspeler was. Bij Atlético gaat hij nu op zoek naar speelminuten.

Atlético staat met 44 punten op de tweede plaats in de Primera Division, op vijf punten van leider Barcelona. Rivaal Real volgt als derde met 39 punten.

Waasland-Beveren ontbindt contract Rafidine Abdullah

Waasland-Beveren en Rafidine Abdullah (25) hebben in onderling overleg beslist het contract van de middenvelder uit de Comoren te ontbinden. Dat meldt de club vandaag.

Afgelopen zomer kwam Abdullah over van de Spaanse tweedeklasser Cadiz. Hij zette toen zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen (met een seizoen optie) en trad tien keer aan voor de Waaslanders, goed voor 644 minuten.

Eerder op de dag liet Waasland-Beveren de Senegalese aanvaller Lamine Ndao vertrekken naar de Franse tweedeklasser Ajaccio.

Afellay laat contract bij Stoke City ontbinden

De Nederlander Ibrahim Afellay heeft zijn contract bij de Engelse club Stoke City laten ontbinden. De 32-jarige middenvelder kwam dit seizoen geen enkele keer in actie bij de club die vorig jaar degradeerde uit de Premier League. Afellay, die een contract tot het einde van het seizoen had bij Stoke City, kan nu als transfervrije speler op zoek gaan naar een nieuwe club.

De oud-speler van PSV, FC Barcelona, Schalke 04 en Olympiakos Piraeus ging in 2015 aan de slag bij Stoke City. Aan het einde van zijn eerste seizoen kreeg de 53-voudig international van Oranje te maken met een zware knieblessure, iets wat hem eerder bij Barcelona ook al was overkomen. In 2017 moest Afellay weer een operatie aan zijn knie ondergaan. Eenmaal hersteld kreeg de aanvallende middenvelder te horen dat hij overbodig was geworden.

Afellay kwam tot 55 wedstrijden bij Stoke City, waarin hij drie doelpunten maakte. De Utrechter pakte vier landstitels met PSV, won de Champions League in 2011 met FC Barcelona en deed met Oranje mee aan het WK 2010 en EK 2012.

Waasland-Beveren laat Ndao naar Franse tweede klasse vertrekken

De Senegalese aanvaller Lamine Ndao verlaat Waasland-Beveren voor de Franse tweedeklasser Ajaccio, zo maakte de Belgische eersteklasser bekend. In Corsica ondertekende de 24-jarige spits een contract tot medio 2021.

Ndao werd in mei vorig jaar naar de Freethiel gehaald. Hij kwam over van de Franse tweedeklasser US Quevilly en ondertekende in Beveren een contract voor drie seizoenen, met een optie op een vierde. Bij Waasland-Beveren kon hij zich echter niet doorzetten. In het competitiebegin sprokkelde hij 163 minuten, verdeeld over zeven wedstrijden, maar sinds medio oktober maakte hij geen deel meer uit van de wedstrijdselectie.

Leicester polst Monaco over Tielemans

De naam van een Rode Duivel ligt op tafel bij Leicester City. De Engelse middenmoter bekijkt of Youri Tielemans een haalbare piste is. Trainer Claude Puel heeft aangedrongen op een extra voetballende middenvelder om naast Wilfred Ndidi (ex-Genk) te posteren. Tielemans is een van de opties en er zijn de voorbije dagen via makelaars effectief informele contacten geweest tussen Monaco en Leicester. De Engelse middenmoter denkt er in de eerste plaats aan om Tielemans te huren, een optie waarmee Monaco instemt. Ze willen graag (tijdelijk) van onze landgenoot af. Leicester hoopt zijn overbodige Portugese middenvelder Adrien Silva in ruil bij Monaco te stallen. Die werkte bij Sporting nog een jaar samen met de huidig Monaco-coach Leonardo Jardim. (KTH)

Topschutter van China trekt naar Espanyol

De aanvaller Wu Lei, ook wel omschreven als de ‘Chinese Maradona’, heeft een contract ondertekend bij Espanyol Barcelona. Hij komt over van Sjanghai SIPG. Dat bevestigen beide clubs vandaag. De 27-jarige Wu Lei was de voorbije vijf seizoenen de topschutter in de Chinese Super League. Met zijn 27 doelpunten had hij het voorbije seizoen een groot aandeel in de eerste landstitel van Sjanghai SIPG.

Wu Lei is de tweede Chinees die in La Liga aan de slag gaat. Zhang Chengdong speelde kort voor Rayo Vallecano in het seizoen 2015-16. Espanyol Barcelona, in handen van een Chinese investeringsgroep, staat na 21 speeldagen op de vijftiende plaats in de Primera Division.

Dure Argentijn staat (opnieuw) op lijstje van Anderlecht

Anderlecht denkt opnieuw aan de Argentijnse spits Facundo Ferreyra als potentiële versterking. De 27-jarige aanvaller was vorig jaar al in beeld bij paars-wit, maar het kwam toen niet tot een overgang. Als de Belgische recordkampioen Ferreyra naar ons land wil halen, dan zal Anderlecht wel diep in de buidel moeten tasten, want de spits strijkt een riant loon (naar verluidt om en bij de 2,2 miljoen euro per seizoen, red.) op bij zijn huidig team Benfica. Daar kwam Ferreyra dit seizoen nog maar in vier competititematchen in actie, scoren lukte nog maar één keer. Volgens Portugese media zou de aanvaller ook schermen met interesse vanuit Italië, meer bepaald van Frosinone en Sassuolo. Die laatste club is nog op zoek naar een aanvaller na het vertrek van Kevin-Prince Boateng naar FC Barcelona. (PJC)

Vandaag overleg over Morioka

Charleroi wil duidelijkheid over Ryota Morioka (27). De Henegouwers zien in de Japanner de ideale vervanger voor Cristian Benavente, maar voorlopig houdt Anderlecht de boot af. Daarom drong Charleroi-manager Mehdi Bayat aan op overleg, dat komt er normaal gezien vandaag met Marc Coucke. Morioka is op overschot bij RSCA en heeft oren naar een overstap naar Charleroi. Zowel een uitleenbeurt als een definitieve transfer behoren tot de mogelijkheden. (PJC)

Dortmund laat Kagawa gaan

Shinji Kagawa lijkt bij Borussia Dortmund op weg naar de uitgang. De Japanse middenvelder kwam dit seizoen nog geen 100 minuten in actie voor de koploper en hoopt deze maand nog elders onderdak te vinden. Bild meldt dat de club bereid is om Kagawa, die verdeeld over twee periodes ruim 150 wedstrijden speelde voor Dortmund, voor een bedrag van tussen de 2 en 3 miljoen euro te laten gaan. Zijn voorkeur zou zelf naar een Spaans avontuur uitgaan.

Gelson Martins op huurbasis naar AS Monaco

Gelson Martins maakt het seizoen op huurbasis af bij AS Monaco. De Portugees, die deze zomer Sporting CP verruilde voor Atlético Madrid, komt in de Spaanse hoofdstad weinig aan spelen toe. In Frankrijk moet hij AS Monaco, dat als vervallen topclub strijdt tegen degradatie, uit de problemen helpen. Eerder haalde Monaco, waar Thierry Henry afgelopen week na slechts een paar maanden dienstverband werd ontslagen als trainer, al bekende namen als Naldo en Cesc Fabregas.