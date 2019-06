Transfer Talk. Leandro Trossard op weg naar Brighton: Racing Genk vangt 20 miljoen euro De voetbalredactie

23 juni 2019

16u50 2 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Racing Genk heeft akkoord met Brighton over Trossard

Een mooier huwelijkscadeau kan Leandro Trossard zich niet wensen. Hij is op weg naar de Premier League. Racing Genk en de Engelse eersteklasser Brighton & Hove Albion hebben een akkoord bereikt over een transfer van de 24-jarige Limburger. Prijskaartje: 20 miljoen euro. Er is wel nog geen sluitend akkoord tussen speler en club, maar dat is een formaliteit. De transfer zou wel eerstdaags afgerond worden.

Trossard wordt zo meteen de duurste uitgaande transfer van Genk. Sergey Milinkovic-Savic bracht de kampioen in totaal 18 miljoen euro op. Brighton vermeed vorig seizoen maar nipt de degradatie, en wil fors inzetten op Trossard. Op links kan het elftal vers bloed gebruiken. Gouden Schoen José Izquierdo stond vorig seizoen vijf maanden aan de kant met knieklachten. Hij heeft sinds zijn transfer twee jaar geleden te zelden een constante in zijn prestatiecurve gekregen en nu mist hij de start van het seizoen door een operatie.

De nieuwe patron, Graham Potter, wil slim inkopen. Brighton, dat 1 B-club Union als partnerclub in de portefeuille heeft, heeft zijn tentakels in België. Mat Ryan (ex-Club, ex-Genk) staat er onder de lat, Anthony Knockaert (ex-Standard) speelt er en Renato Neto en Stefano Denswil werden er medisch afgetest. Er wordt uitvoerig gescout en gespeurd naar betaalbaar talent. Trossard wordt gezien als het ideale profiel en een Engelse topklasser kon makkelijk betalen wat Genk wil, in tegenstelling tot minder kapitaalkrachtige Bundesligaclubs.

Trossard stapte gisteren in het huwelijksbootje met zijn vriendin Laura Hilven. Het koppel heeft ook al een zoontje van twee, Thiago. Een grote stap op privévlak, maar ook op sportief en financieel gebied maakt hij nu een grote sprong.

“Raman ruilt Düsseldorf voor Schalke”

Benito Raman (24) ruilt Fortuna Düsseldorf voor Schalke 04. Dat meldt de Duitse krant Bild. Raman zou voor ruim negen miljoen euro verhuizen naar de club uit Gelsenkirchen. De Ghanese middenvelder Bernard Tekpetey (21) wordt mee in de deal met Raman betrokken en maakt de omgekeerde beweging. Raman maakte vorig seizoen vooral in de terugronde furore in Düsseldorf. Hij werd samen met Dodi Lukebakio topschutter met tien goals (en vier assists). Het productieve duo was er grotendeels verantwoordelijk voor dat Fortuna al snel zeker was van het behoud in de Bundesliga.

Fortuna Düsseldorf ontkent intussen dat Raman naar Schalke vertrekt. “Benito Raman heeft bij Fortuna Düsseldorf een contract tot 2022. Tot op vandaag is daar niets aan veranderd”, luidt het.

Dani Alves weg bij PSG

Dani Alves vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat liet de 36-jarige rechtsback weten na de 5-0-zege van Brazilië tegen Peru in de Copa America. Alves speelde de afgelopen twee seizoenen voor PSG en veroverde evenveel keer de landstitel met de Parijse topclub. De Braziliaan, die voordien uitkwam voor FC Sevilla, FC Barcelona en Juventus, liet open waar zijn toekomst ligt. Bij PSG was Alves een concurrent van Thomas Meunier. Begin juni liet de Rode Duivel optekenen dat hij de intentie heeft om zijn contract tot eind volgend seizoen bij PSG uit te doen. “Ik wil mijn contract uitdoen, als er geen verlenging komt. De beslissing ligt in hun handen, maar ik wil graag in Parijs blijven”, zei Meunier toen.

Beerschot trekt aanvaller van Paris FC aan

Beerschot heeft Dylan Saint-Louis (24) aangetrokken. De aanvaller, die overkomt van de Franse tweedeklasser Paris FC, zette zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen, met een optie voor twee seizoenen extra. Saint-Louis, die zowel de Franse als Congolese nationaliteit heeft, is de derde nieuwkomer bij Beerschot. Eerder werden al de inkomende transfers van de Oostenrijker Raphael Holzhauser en de Algerijn Reda Halaimia bekendgemaakt.

“We hebben Dylan lang en intensief gevolgd”, zegt assistent-coach Hernan Losada. “In december al ging ik naar Parijs om hem onaangekondigd op training bezig te zien. Hij is een atletische en complete aanvaller. De hele club stak veel energie in deze transfer. Het is mooi dit te kunnen afronden.”

Saint-Louis komt uit de jeugdacademie van Saint-Etienne. Hij was einde contract bij Paris FC, waarvoor hij afgelopen seizoen twee keer scoorde in 23 wedstrijden. “Je voelt hier de traditie, de passie maar ook de goede vibes. Hier beweegt iets”, stelt Saint-Louis. “Dat Beerschot ambitieus maar ook realistisch is, staat me aan. Zo pak ik mijn carriere ook aan. Ik wil deel uitmaken van dit project en samen groeien.”