Transfer Talk. Lawrence en Milic weg bij paars-wit? Kompany wil nog twee verdedigers - Vanzo naar Schotland De voetbalredactie

07 augustus 2019

08u43 1

Interesse in Milic en Lawrence, Cools weg

Gisteren werd bij Anderlecht de transfer van Danté naar Virton geofficialiseerd - hij tekende voor drie jaar. Ook Lawrence en Milic vertrekken wellicht - er hebben zich enkele geïnteresseerde clubs gemeld. Na hun vertrek wil Kompany wel nog een nieuwe centrale verdediger aantrekken - iemand die kan uit- en meevoetballen. Wellicht komt er ook nog een linksachter. Tarwatha van Frankfurt is geen piste. Voor de rechtsachterpositie rekent Anderlecht ook op Chipciu.

Overigens nog een vertrekker bij Anderlecht. Kobe Cools (22) verhuist naar het Dudelange van Emilio Ferrera. De verdediger trainde wel regelmatig mee met het eerste elftal, maar speelde nooit in de competitie. Deze zomer was hij ook al even op proef bij Beerschot. (PJC/MJR)

Vanzo naar Kilmarnock

81 matchen, 8 goals, 5 assists. Daar blijft Floriano Vanzo’s teller stilstaan bij Waasland-Beveren. Vandaag reist de aanvallende middenvelder naar het Schotse Kilmarnock, hij tekent er een contract voor twee seizoenen. Het gaat om een vrije transfer. (MVS)