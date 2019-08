Transfer Talk. Lawrence en Milic weg bij paars-wit? Kompany wil nog twee verdedigers - Standard rondt transfer Dragus af De voetbalredactie

07 augustus 2019

12u25 6

Sylla nieuwe spits van KV Oostende

Na Standard heeft ook KV Oostende een transferdossier afgerond. De kustploeg huurt Idrissa Sylla (28) dit seizoen van Zulte Waregem, waar hij niet meer in de plannen van trainer Francky Dury paste. Voor Sylla wordt KVO zijn derde ploeg in ons land, na Anderlecht en Essevee. De Guineeër speelde ook in Engeland voor QPR en in Frankrijk voor SC Bastia en Le Mans.

De spits werd overigens aangekondigd op originele wijze. Klik hier voor het filmpje!

Dragus nu ook officieel van Standard

De transfer van de Roemeense (flank)aanvaller Denis Dragus naar Standard is helemaal rond. Dat maakten de Rouches zonet bekend. De 20-jarige Dragus komt over van Viitorul Constanta, vorige week nog door AA Gent uitgeschakeld in de voorrondes van de Europa League. Dragus debuteerde op 18-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Viitorul en verzamelde al twee caps voor de Roemeense nationale ploeg. In Luik moet hij de concurrentie aangaan met onder anderen Renaud Emond, Obbi Oulare en Orlando Sá.

🔛 Presenting our new player Denis Drăguș 🇷🇴💥 #DragusEstRouche 🔴⚪ #RSCL pic.twitter.com/Wsc0hv9I8O Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

📝 NEWS | Denis Drăguș 🇷🇴 rejoint les Rouches 👉 https://t.co/caYljgGY6E 🔴⚪



📝 NEWS | Denis Drăguș 🇷🇴 tekent bij de Rouches 👉 https://t.co/1BRdZAiZdO 🔴⚪#DragusEstRouche ✍ #RSCL #COYR pic.twitter.com/ReLdvne4wu Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Interesse in Milic en Lawrence, Cools weg

Gisteren werd bij Anderlecht de transfer van Danté naar Virton geofficialiseerd - hij tekende voor drie jaar. Ook Lawrence en Milic vertrekken wellicht - er hebben zich enkele geïnteresseerde clubs gemeld. Na hun vertrek wil Kompany wel nog een nieuwe centrale verdediger aantrekken - iemand die kan uit- en meevoetballen. Wellicht komt er ook nog een linksachter. Tarwatha van Frankfurt is geen piste. Voor de rechtsachterpositie rekent Anderlecht ook op Chipciu.

Overigens nog een vertrekker bij Anderlecht. Kobe Cools (22) verhuist naar het Dudelange van Emilio Ferrera. De verdediger trainde wel regelmatig mee met het eerste elftal, maar speelde nooit in de competitie. Deze zomer was hij ook al even op proef bij Beerschot. (PJC/MJR)

Vanzo naar Kilmarnock

81 matchen, 8 goals, 5 assists. Daar blijft Floriano Vanzo’s teller stilstaan bij Waasland-Beveren. Vandaag reist de aanvallende middenvelder naar het Schotse Kilmarnock, hij tekent er een contract voor twee seizoenen. Het gaat om een vrije transfer. (MVS)