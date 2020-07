Transfer Talk. Laurens De Bock bijna rond met Essevee - Lars Dendoncker, broer van Leander, verlaat Club voor Brighton De voetbalredactie

01 juli 2020

06u07 0

De Bock bijna rond met Zulte Waregem

Laurens De Bock (27) zat gisteren samen met de sportieve leiding van Zulte Waregem en de gesprekken gaan de goede richting uit. De linksachter werd in januari 2018 na bijna 250 matchen voor Club Brugge voor 1,7 miljoen verkocht aan de Britse tweedeklasser Leeds United, dat hem uitleende aan KV Oostende, Sunderland en ADO Den Haag. Zijn contract bij Leeds loopt nog twee seizoenen.

Robert Mühren (31) zal ook komend seizoen bij SC Cambuur spelen. Zulte Waregem rondt eerstdaags de overgang af.

Broer Dendoncker naar Brighton

De Premier League heeft niet langer één, maar twee Dendonckers. Lars (19), broer van Rode Duivel Leander Dendoncker (25), heeft een tweejarige overeenkomst (+ optie op extra seizoen) getekend bij Brighton. De defensief ingestelde Dendoncker was einde contract bij Club Brugge. Leuk detail: ook Leanders Wolverhampton was gecharmeerd door de jeugdinternational - net als Celtic en enkele Nederlandse clubs - maar uiteindelijk was Brighton het meest concreet. De West-Vlaming start er bij de U23. (NP)