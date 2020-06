Transfer Talk. Lars Dendoncker, broer van Leander, verlaat Club Brugge voor Brighton - Bushiri en Coucke officieel naar Malinwa De voetbalredactie

30 juni 2020

Lars Dendoncker, broer van Leander, verlaat Club Brugge voor Brighton

De Premier League heeft niet langer één, maar twee Dendonckers. Lars (19), broer van Rode Duivel Leander Dendoncker, heeft een tweejarige overeenkomst (+ optie op extra seizoen) getekend bij Brighton. De defensief ingestelde Dendoncker was einde contract bij Club Brugge. Leuk detail: ook Leanders Wolverhampton was gecharmeerd door de jeugdinternational - net als Celtic en enkele Nederlandse clubs -, maar uiteindelijk was Brighton het meest concreet. De West-Vlaming start er bij de U23. (NP)

KV Mechelen huurt Rocky Bushiri (20) van Norwich en haalt Coucke (21)

Tweede zomertransfer voor Malinwa. De club haalt Belgisch belofteninternational Rocky Bushiri (20) voor één jaar op huurbasis naar Mechelen. De centrale verdediger komt over van Norwich City en moet de strijd aangaan met Sheldon Bateau voor een plaatsje centraal achterin naast vaste waarde Thibaut Peyre. Bushiri was het voorbije halfjaar aan de slag bij STVV, waar hij ook komend seizoen kon blijven. Maar hij verkoos een uitleenbeurt bij KV Mechelen.

Transfer nummer 2: Rocky Bushiri!

De belofteninternational wordt gehuurd van Norwich.



De club rondde vandaag eveneens de komst van Gaëtan Coucke af. De 21-jarige doelman zette zijn handtekening onder een contract tot 2023 met optie op een extra jaar. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut voor Racing Genk, waarvoor hij 18 competitieduels keepte en 5 keer onder de lat stond in de Champions League.

Gaëtan Coucke heeft getekend tot 2023 (met één jaar optie)





Officieel: AA Gent haalt De Bruyn weg bij STVV

Het is nu ook officieel: Alexandre De Bruyn verlaat STVV voor AA Gent. De aanvallende middenvelder lijkt in de Arteveldestad vooral een versterking in de breedte. Met zijn goeie actie én naar binnen vanop links -denk maar aan zijn doelpunt tegen Standard- geeft hij Jess Thorup een extra optie wanneer het eens niet blijkt te lukken met die ruit op het middenveld. De Bruyn was één van de seizoensrevelaties bij STVV. Na een moeilijke start bij Anderlecht -waar hij verkommerde in de B-kern- werd hij volwassener bij Lommel en Sint-Truiden. Afwachten of hij bij AA Gent zijn herexamen bij een topclub tot een goed einde kan brengen.

"Het mooiste moment in mijn carrière? Dat ik hier kon tekenen" - Alexandre De Bruyn



De torenvalken in de Ghelamco Arena gaven hem alvast een vocaal welkom





Broers Idumbo tekenen eerste profcontract bij AA Gent

AA Gent heeft twee talenten aan zich gebonden. Stanis (15) en Franck (18) Idumbo hebben hun eerste profcontract getekend. Stanis lijkt zowel fysiek als qua voetballend vermogen een “exacte” kopie van Charly Musonda Junior. “Hij is een fenomeen aan de bal. Stanis heeft een prima offensieve vista en een hoge handelingssnelheid. Hij denkt sneller dan anderen en is daardoor onvoorspelbaar. Met zijn kwaliteiten kan hij een drie-, vier-, soms zelfs vijftal spelers oprollen”, beaamde Björn De Neve, de technisch verantwoordelijke van de jeugd bij AA Gent in onze reeks over Belgische toptalenten.



Colidio jaar langer bij STVV

De Argentijnse spits Facundo Colidio blijft nog een jaartje langer op Stayen. Het 20-jarige talent wordt opnieuw gehuurd van de Italiaanse top ploeg Internazionale. Afgelopen seizoen speelde Colidio 13 officiële wedstrijden voor de Kanaries. Hij scoorde eenmaal en was goed voor 7 assists.

Getafe betaalt Barcelona tien miljoen euro voor definitieve overgang van Cucurella

Getafe heeft Marc Cucurella definitief overgenomen van FC Barcelona. Dat bevestigden beide clubs. De 21-jarige middenvelder werd het voorbije seizoen al gehuurd door Getafe. De club uit de voorstad van Madrid had een aankoopoptie van tien miljoen euro om de transfer definitief te maken en maakte daar ook gebruik van. Barcelona behoudt wel tien procent op een eventuele latere doorverkoop van de speler.

Cucurella begon als kind te voetballen bij stadsrivaal Espanyol, maar trok in 2012 op veertienjarige leeftijd naar FC Barcelona. Daar debuteerde hij in oktober 2017 in het eerste team, maar doorbreken lukte nooit. Hij kwam niet verder dan zijn debuutwedstrijd in de Copa del Rey. In het seizoen 2018-2019 kwam hij op huurbasis uit voor Eibar.

Dit seizoen kreeg hij bij Getafe de kans zijn kunsten te tonen. Dat lukte zeer goed. De voormalige Spaanse jeugdinternational zit tot dusver aan 39 officiële duels (alle competities samen), waarin hij één keer scoorde en zes assists gaf. Getafe staat momenteel op een knappe vijfde plaats in La Liga, die volgend seizoen recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. Nummer vier Sevilla, dat de laatste Champions League-plaats bezet, telt voorlopig slechts twee puntjes meer. De Spanjaarden zijn momenteel ook nog actief in de Europa League. In de zestiende finales schakelde Getafe verrassend Ajax uit.

Perbet blijft nog tot begin augustus bij OHL voor promotiefinale

Jérémy Perbet (35) blijft nog tot begin augustus bij OHL. Dat bevestigde Pierre-Yves Hendrickx, algemeen directeur van Sporting Charleroi.

Gebarreerd door Rezaei, Nicholson en de jonge Tsadjout werd ‘Perbut’ vorige zomer door Charleroi voor één seizoen verhuurd aan OHL. Normaal zou de huur vandaag aflopen, maar gezien de context — er wacht OHL in principe begin augustus nog een terugwedstrijd tegen Beerschot voor de promotie naar 1A — zijn de betrokken partijen overeengekomen de huur te verlengen.

Of Perbet daarna bij OHL blijft is nog niet zeker. De gewezen topscorer in de Jupiler Pro League (2012 en 2016) is ook in beeld bij Union, waar zijn ex-coach Felice Mazzu aan zet is. Het contract van Perbet bij Charleroi loopt nog tot juni 2021. (AR)