Transfer Talk. KV Oostende versterkt defensie - Sandy Walsh traint mee bij STVV - Swinkels vindt nieuwe club

13 juli 2020

KV Oostende haalt jonge Belgische verdediger Arthur Theate

KV Oostende heeft de 20-jarige Arthur Theate een contract van drie jaar plus optie op een extra seizoen gegeven. De Belgische verdediger en voormalig jeugdinternational zat sinds 1 juli, toen zijn contract bij Standard afliep, zonder club. Theate sloot vrijwel meteen aan op training bij KVO, dat dus overtuigd raakte van zijn kwaliteiten. Voordien speelde Theate ook bij Racing Genk.

De club verwelkomt ook de 25-jarige Schotse centrale verdediger Jack Hendry. Hij wordt overgenomen van Celtic Glasgow, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan Melbourne City.

Welkom Arthur Theate ! De Belgische jeugdinternational komt over van @Standard_RSCL : "Ik train al twee weken mee en voel me hier opperbest." 💚❤💛

👉 https://t.co/Ho5e9owaIe pic.twitter.com/RmKsu2uaxs KV Oostende(@ kvoostende) link

Sandy Walsh traint mee bij STVV

De Kanaries zijn momenteel op oefenkamp in het Nederlandse Horst. Daar sloot verrassend Sandy Walsh (25) aan. Mogelijk komt het tot een transfer. De rechtsachter brak door bij Racing Genk maar verkaste in 2017 naar Zulte-Waregem waar hij na twee degelijke seizoenen afgelopen jaar een minder seizoen kende. Zijn favoriete plek is de rechtsachter maar hij kan ook als rechtsmidden en als centrale verdediger uit de voeten. (FKS)

VVV-Venlo is nieuwe club van Arjan Swinkels

Arjan Swinkels (35) heeft een nieuwe club gevonden. De Nederlandse verdediger mocht vorige maand transfervrij vertrekken bij KV Mechelen. Lang heeft Swinkels, die de voorbije twee seizoenen nagenoeg alles speelde voor geel-rood, niet moeten zoeken naar een nieuwe ploeg. Bij Eredivisie-club VVV-Venlo tekende hij voor één jaar.

Aan zijn haar zal het in ieder geval niet liggen. 🔥#WelkomArjan #BeejVVV pic.twitter.com/ysxu6nTRBd VVV-Venlo(@ VVVVenlo) link