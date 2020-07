Transfer Talk. KV Oostende haalt Senegalese aanvaller bij Saint-Étienne - Verdediger Standard geniet interesse van Atalanta De voetbalredactie

28 juli 2020

KV Oostende haalt aanvaller Makhtar Gueye bij Saint-Etienne

KV Oostende heeft een overeenkomst gesloten met St. Etienne over de transfer van aanvaller Makhtar Gueye (22). Hij ondertekende een contract tot en met 2024 met optie voor een extra jaar. “Ik probeerde hem al enkele maanden te strikken dus ik ben heel tevreden dat we deze deal konden sluiten”, zegt Executive President Gauthier Ganaye.

Gueye kwam in 2018 naar St. Etienne vanuit zijn geboorteland Senegal. Hij debuteerde bij St. Etienne in de Franse eerste klasse vooraleer hij vorig seizoen werd uitgeleend aan tweedeklasser Nancy. Bij Nancy scoorde hij zeven keer in 23 wedstrijden.

“Ik ben goed met mijn rug naar doel en kan de bal bijhouden om zo m’n ploegmakkers te laten aanschuiven”, vertelt de aanwinst. “Daarnaast ben ik goed in de combinatie en kan ik ook mijn goaltjes meepikken. Ik tekende bij KVO omdat Gauthier Ganaye me veel vertrouwen schonk en omdat jonge spelers hier kansen krijgen. De Belgische competitie is ook de ideale opstap naar de nog hoger aangeschreven competities. Ik ben blij om hier te zijn en kijk zeer uit naar dit project.”

Ook Gauthier Ganaye is tevreden dat de aanvaller naar KVO komt. “Ik probeerde al enkele maanden om hem hier te krijgen dus dit is een belangrijke aanwinst voor ons. Nu kijken we nog om ons te versterken in de defensie en op het middenveld en dan is ons huiswerk af. Er ligt wel wat werk op de plank, maar we zullen een jonge, attractieve ploeg zijn om naar te kijken.”

Waasland-Beveren laat verdediger Moren terugkeren naar Finland

Valtteri Moren neemt na vijf seizoenen afscheid van Waasland-Beveren. De Finse verdediger zet zijn carrière voort in eigen land bij de topclub HJK Helsinki, zo maakten de Waaslanders bekend. De 29-jarige Moren was einde contract op de Freethiel.

De viervoudige international debuteerde in de zomer van 2015 bij Waasland-Beveren. Sindsdien kwam hij 83 keer in actie bij de Waaslanders. Moren, bij wie diabetes werd vastgesteld, kon zich mede door fysieke kwaaltjes nooit echt opwerken tot onbetwiste sterkhouder. In het seizoen 2019-2020 startte de Fin nog aan de competitie als kapitein, maar nadien deemsterde hij volledig weg.

“Ik wil graag alle spelers, stafleden en medewerkers van Waasland-Beveren bedanken voor mijn fantastische jaren op de Freethiel. Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging en ben blij deze nu gevonden te hebben. Ik wens iedereen in Beveren het allerbeste toe voor de toekomst”, reageert Moren op zijn vertrek. De verdediger keert terug naar HJK Helsinki, waar hij zijn opleiding genoot en in 2015 ook werd weggeplukt door Waasland-Beveren. Hij ligt tot eind 2022 vast in de Finse hoofdstad.

Antwerp mikt op Dejaegere (en Gerkens)

Er schijnt licht aan het einde van de tunnel voor Brecht Dejaegere (29). Na het uitvallen van Alexis De Sart heeft Antwerp nood aan een polyvalente middenvelder. Dejaegere is plan A, maar The Great Old lonkt ook naar Pieter Gerkens van Anderlecht.

Best opmerkelijk dat er voor Brecht Dejaegere al wekenlang geen oplossing uit de bus kwam. AA Gent vraagt met een bedrag rond 350.000 euro een peulschil voor de middenvelder. Het is het hoge loon dat Dejaegere bij de Buffalo’s jaarlijks opstrijkt - zo’n 850.000 euro - dat heel wat clubs afschrikt. Er was interesse van meerdere clubs binnen België, de Engelse én Duitse tweede klasse, maar niemand kon zich zo’n grote hap uit het loonbudget veroorloven. De Gentse routinier werd tot nu toe aan de kant gehouden voor elke voorbereidingswedstrijd, enkel tegen Beerschot was dat om medische redenen. Het zag er niet al te best uit voor hem. Tot Antwerp gisteren concrete interesse toonde.

Door de enkelblessure van Alexis De Sart (23) verloor The Great Old enkele dagen geleden heel wat flexibiliteit op het middenveld. Met Brecht Dejaegere heeft de club nu een pasklare oplossing op het oog. Ze trok eerder met Birger Verstraete (26) nog een andere voormalige Buffalo aan, maar op veel andere plekken dan de zes of de acht kan je die niet opstellen. Dejaegere kan verdedigend, aanvallend én op de flank zijn streng trekken. Antwerp lijkt bovendien de ideale bestemming om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Mede door blessures - denk maar aan de ongelukkige val van Lepoint op z’n schouder - waren zijn speelminuten de laatste seizoenen eerder beperkt.

Antwerp heeft overigens nog wat ruimte in het loonbudget, want het ziet sterkhouders als Wesley Hoedt, Sinan Bolat, Steven Defour en Kevin Mirallas andere oorden opzoeken. Indien de onderhandelingen met Dejaegere niks opleveren, hebben ze op de Bosuil al een plan B klaar. In dat geval trekken directeur Luciano D’Onofrio en co. richting Anderlecht om Pieter Gerkens (25) het hof te maken. (MVS/SDG)

Atalanta volgt Vojvoda

De informele contacten lopen al een tijdje. Maar Atalanta heeft intussen een kleine versnelling hoger geschakeld. Zij volgen Mergim Vojvoda (25) van heel nabij. Gabriele Zamagna van de sportieve cel van Atalanta zakte afgelopen weekend af naar Luik om te praten met de Rouches en de speler. Zonder daarbij een concreet voorstel te formuleren. Aftasten.

Atalanta volgt Vojvoda al een tijdje en geraakte gecharmeerd. Hij past alleszins bij het profiel van de club. Goede mentaliteit, grote motor en technisch degelijk. Bovendien kan hij op verschillende posities uit de voeten - trainer Montanier test hem momenteel centraal in de verdediging. Vojvoda zelf heeft oren naar een overgang, Standard hoopt zes miljoen euro te krijgen. Ex-club Moeskroen heeft wel een percentage op de doorverkoop. Ook Torino probeert Vojvoda trouwens binnen te halen. (FDZ)

Tester bij Cercle

De 18-jarige Dennis Gyamfi test de komende dagen bij Cercle Brugge. Gyamfi is een rechtervleugelverdediger die bij Leicester City het afgelopen seizoen 9 wedstrijden bij de U18 meespeelde. Hij werd geboren in Ghana, maar heeft ook de Nederlandse nationaliteit. Naar verluidt hengelen ook Arsenal en Manchester United naar de diensten van de youngster. Gisteren werd de officiële ploegfoto gemaakt. (LUVM)

FC Emmen legt Belgische jeugdinternational Sekou Sidibe vast

Sekou Sidibe speelt komend seizoen voor FC Emmen. Dat heeft het team uit de Nederlandse Eredivisie gemeld. De 19-jarige vleugelspeler had een aflopend contract bij PSV en maakt transfervrij de overstap naar Emmen. De Belgische jeugdinternational ondertekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde seizoen.

De Belgisch-Ivoriaanse Sekou speelde in de jeugd van Beerschot, tot hij in 2011 aansloot bij de jeugdopleiding van PSV. In Eindhoven speelde hij het afgelopen seizoen voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, de tweede afdeling. In 24 duels scoorde hij zes keer. Ook heeft Sekou 28 jeugdinterlands voor België op zijn naam staan.

“Ik had de mogelijkheid om bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie te blijven, maar ik wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau”, reageert Sekou. “FC Emmen heeft de afgelopen seizoenen laten zien goed te kunnen voetballen, daar wil ik graag een deel van uitmaken. Komend seizoen wil ik op het hoogste niveau met deze mooie club presteren.”

