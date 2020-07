Transfer Talk. KV Oostende haalt Hubert (Club) en verdediger van RB Leipzig - Osimhen bijna van Napoli De voetbalredactie

14 juli 2020

Eupen vindt Belgische verdediger in Hongarije

KAS Eupen heeft Jonathan Heris (29) aangetrokken. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2022, zo meldt de club uit de Oostkantons. De centrale verdediger gaat zo voor het eerst in België aan de slag sinds hij begin 2014 Tubeke verliet voor het Hongaarse Ujpest.

Heris werd opgeleid bij Brussels en maakte in 2009 zijn profdebuut voor die club. In 2013 trok hij naar White Star Woluwe, dat hij al na zes maanden verliet voor Tubeke. Opnieuw een half jaar later ging hij zijn geluk beproeven in Hongarije bij Ujpest (2014-17), vervolgens bij Puskas Akademia (2017-19) en daarna opnieuw bij Ujpest (2019-20). Heris heeft zo 150 wedstrijden in de Hongaarse eerste klasse in de benen.

Doelman Hubert (Club) trekt naar KV Oostende, dat ook verdediger van RB Leipzig huurt

Doelman Guillaume Hubert (26) gaat aan de slag bij KV Oostende. De 26-jarige Henegouwer verlaat Club Brugge en plaatst vandaag zijn krabbel bij de kustploeg. Hubert werd vorig seizoen door blauw-zwart aan Cercle Brugge uitgeleend, maar was daar op acht wedstrijden voor Nieuwjaar na nooit basisspeler. In de twee seizoenen daarvoor kwam hij ook bij Club Brugge nauwelijks aan spelen toe. Hubert kreeg in 2017 zijn kans na het slechte seizoensbegin van Horvath, maar werd ook toen na vier wedstrijden op zijn beurt opzij geschoven.

Na het vertrek van Dutoit bij KV Oostende (KMSK Deinze) moet Hubert het straks opnemen tegen Fabrice Ondoa voor een basisplaats. De Kameroener arriveerde pas vorige week met vertraging uit Kameroen en blijft in principe bij de club. Hubert genoot opnieuw de interesse van Cercle Brugge, maar kiest dus voor KVO. Gisteren tekende derde doelman Jordy Schelfhout een nieuw contract bij KVO.

Charleroi dicht bij lucratief percentage voor Osimhen

Volgens de gezaghebbende Franse sportkrant L’Equipe bevindt Victor Osimhen (21) zich in Napels om de laatste details te regelen van zijn overgang van Lille naar Napoli. Hij kan voor 5 jaar tekenen. Dat de Nigeriaanse spits begin deze week de knoop zou doorhakken, gaf zijn entourage zondag al aan. Het transferbedrag bedraagt, steeds volgens L’Equipe, 81 miljoen. De kans dat dit een bedrag van 50 miljoen euro wordt plus de Algerijn Adam Ounas is echter groter. De aanvallende middenvelder zou dan de omgekeerde beweging maken. Maar sowieso gaat een percentage van de deal richting Sporting Charleroi toe. (AR)

Bryan Ruiz is transfervrij na ontbinding van zijn contract bij Santos

Bryan Ruiz, in het verleden een smaakmaker bij AA Gent, is op zoek naar een nieuwe ploeg. De Costa Ricaanse spelverdeler zag zijn contract bij de Braziliaanse topclub Santos ontbonden worden. De 34-jarige Ruiz maakte het nieuws zelf bekend op Twitter. Zijn carrière is, naar eigen zeggen, nog niet voorbij.

Nochtans kwam Ruiz, die verder tijdens zijn carrière uitkwam voor Twente, Fulham, PSV en Sporting Lissabon, al sinds november 2018 niet meer in actie voor Santos. Beide partijen lagen al een tijdje in onmin. Ruiz claimde op Twitter ook al een tijd niet meer betaald te worden door de club.

Ruiz telt 124 caps (26 goals) voor de nationale ploeg van Costa Rica. Hij draagt er al sinds 2011 de kapiteinsband en was met zijn nationaal elftal aanwezig op de Wereldbekers van 2014 en 2018. In 2014 verrasten Ruiz en co met een stek in de kwartfinales, op het laatste WK in Rusland eindigde hun avontuur in de groepsfase.

Cercle en KVO strijden om Jackers

Cercle Brugge zoekt nog een doelman om als titularis in concurrentie te gaan met de 23-jarige Braziliaan Warleson. Het rekent niet op Goblet, terwijl Miguel Van Damme nog opbouwt na zijn lange inactiviteit. Gesprekken lopen met Guillaume Hubert - vorig seizoen gehuurd van Club - om definitief bij Cercle te tekenen, maar dat valt duur uit. Mogelijk daardoor richt de Vereniging het vizier richting Genk, waar Nordin Jackers (22) weg mag. De voormalige nationale beloftendoelman werd vorig seizoen verhuurd aan Waasland-Beveren. Cercle zal kort op de bal moeten spelen, want ook KV Oostende voert verregaande gesprekken met Jackers én Hubert. De kustploeg hoopt vandaag één van beiden vast te leggen. Jackers geniet ook belangstelling uit Nederland (Sparta).

Beiranvand arriveert in Antwerpen

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar gisteren zette Alireza Beiranvand, doelman van de Iraanse nationale ploeg, dan toch eindelijk voet op Belgische grond. De 27-jarige Iraniër is al even in beeld bij Antwerp, maar mede door de coronacrisis zat de keeper vast in z’n thuisland. Gisterochtend is hij alsnog kunnen vertrekken richting ons land. Wanneer hij z’n fysieke en medische testen kan afleggen, is voorlopig onduidelijk. Het zou kunnen dat hij om gezondheidsredenen een aantal dagen in quarantaine wordt gehouden. Als alles vlot verloopt moet Beiranvand dit seizoen de strijd aangaan met Jean Butez om een plaats tussen de Antwerpse palen.