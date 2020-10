Transfer Talk. KV Mechelen weigert bod van 6 miljoen voor Vranckx Voetbalredactie

03 oktober 2020

KV Mechelen weigert bod van 6 miljoen voor Vranckx

VfL Wolfsburg wil Aster Vranckx (17). De Duitse subtopper heeft gisteren een bod van 6 miljoen euro ingediend bij KV Mechelen. Malinwa weigerde en hoopt minstens 8 miljoen te vangen voor zijn goudhaantje.

Dat Wolfsburg verregaande interesse toont in Vranckx, die morgen 18 wordt, is al langer geweten. Het bracht begin vorige maand al een bod uit van vier miljoen euro - ver onder de vraagprijs. KV Mechelen stond echter open voor onderhandelingen. Na een tweede heeft Wolfsburg nu ook een derde bod gedaan van zes miljoen euro. Nog steeds te weinig, oordeelt Malinwa. De club wil Vranckx dit seizoen nog houden op huurbasis en ook de speler hoopt nog minstens één jaar te rijpen Achter de Kazerne. Afwachten of er nog een akkoord uit de bus komt. Maandagnacht sluit de transfermarkt.

“We zien wel wat er gebeurt. Ik ben zeker niet ongeduldig”, vertelde Vranckx afgelopen woensdag in deze krant. “Nog een jaar bij KV Mechelen spelen zou goed zijn voor mijn ontwikkeling. Ik doe het seizoen hier zeker uit.” Voor Malinwa zou een nieuwe miljoenentransfer na die van Issa Kaboré financieel een serieuze opsteker zijn. (ABD)

RSCA-voorzitter Vandenhaute in Rennes voor (finale?) onderhandelingen over transfer van Doku

Wouter Vandenhaute is in Frankrijk om met Stade Rennes te onderhandelen over de miljoenentransfer van Jérémy Doku (18). De Anderlecht-voorzitter werd gespot op de luchthaven Rennes-Bretagne.

Jérémy Gelin (Rennes) dicht bij Antwerp

En daar is de voetballende centrale verdediger... bijna. Antwerp staat op het punt om Jérémy Gelin (23) voor één seizoen te huren. Eerder deze week gaven we al aan dat hij helemaal bovenaan het lijstje van gewenste spelers stond op de Bosuil. Een akkoord is er nog niet, maar in Deurne Noord hopen ze de transfer dit weekend nog af te ronden. Volgens Franse bronnen probeert The Great Old ook nog een aankoopoptie te bekomen.

De rechtsvoetige Fransman speelde het voorbije seizoen - en heel zijn profcarrrière - bij Rennes. Voor Les rouges et noirs kwam hij vorig seizoen 14 keer in actie in de Ligue 1. Hij doorliep eerder ook alle jeugdreeksen bij Les Bleus, was tot vorig jaar belofteninternational én staat bij onze zuiderburen bekend als een groot talent. Nog een extra pluspunt: in 2019 trad hij nog 7 keer aan in de Europa League.

Qua marktwaarde zou Gelin overigens, samen met Buta, de meest waardevolle speler van RAFC worden.

Raken de laatste punten en komma’s geregeld, zal Gelin na Cristian Benavente de tweede versterking van Antwerp zijn deze week. Daarmee is het huiswerk van de Great Old op twee posities klaar. Nog in te vullen: een winger (Nana Ampomah?). Luciano D’Onofrio en co speuren de markt ook nog af naar een opportuniteit nog een (linksvoetige) centrale verdediger. (MVS)

Laifis op weg naar Sampdoria Genua

Het is maar de vraag of Kostas Laifis morgen nog speler is van Standard. De Cypriotische verdediger legt volgens Italiaanse media eerstdaags zijn medische testen af bij Sampdoria Genua - zij boden vijf miljoen euro. Zijn die goed, lijkt niets een overgang nog in de weg te staan. In Luik blijven ze echter rustig en zeggen ze dat er nog een kans is dat hij blijft. Laifis speelt sinds 2016 voor de Rouches en is er een vaste waarde. Mocht hij vertrekken neemt Bokadi wellicht zijn plaats in op het veld van Charleroi.

Standard heeft met Andreas Hanche-Olsen al de beoogde vervanger op het oog. De Luikenaars hebben een bod van 800.000 euro gedaan op de Noor. Hij speelt momenteel voor Stabaek.

Contractloze Aloé trekt naar Portugese tweedeklasser

Baptiste Aloé, die sinds augustus einde contract was bij Beerschot, heeft een nieuwe club gevonden. De 26-jarige Franse verdediger tekende voor twee seizoenen bij de Portugese tweedeklasser Arouca. In zijn half jaar bij Beerschot kwam Aloé slechts vier keer in actie.

RWDM haalt met Bryan Van Den Bogaert al haar zeventiende nieuwkomer

RWDM heeft de komst van Bryan Van Den Bogaert bekendgemaakt. De 28-jarige linkervleugelverdediger zat zonder club sinds zijn contract bij Westerlo op 1 juli afliep. Hij ondertekende in het Edmond Machtensstadion een contract voor één seizoen, met optie. Van Den Bogaert is voor de promovendus in 1B al de zeventiende zomertransfer.

Van Den Bogaert kwam de voorbije drie seizoenen bij Westerlo tot tachtig officiële duels. Voordien speelde hij in eigen land voor Capellen, Heist en Antwerp en in de Engelse lagere divisies bij Crawley Town, Whitehawk en Ebbsfleet United.

RWDM, dat promoveerde uit de eerste amateurdivisie, begon het seizoen in 1B met een 6/15. De Brusselaars staan daarmee voorlopig vijfde.

De club wijzigde in het tussenseizoen bijna haar hele kern. Van Den Bogaert is de zeventiende nieuwkomer. Tracy Mpati, Glenn Claes, Ivan Yagan, Mehdi Terki en Nicolas Rommens waren eerder de bekendste nieuwkomers.