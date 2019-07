Transfer Talk. KV Mechelen huurt Vanzeir - Geen enkele club licht afkoopclausule Alderweireld De voetbalredactie

26 juli 2019

17u10 0 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Inter ontbindt contract van Miranda, die naar China trekt

Joao Miranda is geen speler meer van Inter Milaan. De club heeft in onderling overleg met de 34-jarige Braziliaan zijn contract ontbonden. De centrale verdediger zet zijn carrière verder bij het Chinese Jiangsu Suning.

Miranda droeg het shirt van Inter sinds 2015. Hij speelde 121 wedstrijden voor de Nerazzurri en maakte daarin een goal.

De Braziliaan heeft ook een verleden bij onder meer Sao Paulo, Sochaux en Atletico Madrid.

KV Mechelen huurt Vanzeir van Racing Genk

Dante Vanzeir draagt dit seizoen het shirt van KV Mechelen. De promovendus neemt de aanvallende middenvelder op huurbasis over van landskampioen KRC Genk. De uitleenbeurt bevat een aankoopoptie voor Mechelen en een terugkooprecht voor Genk.

Vanzeir is een jeugdproduct van KRC Genk. Hij speelde er sinds zijn zevende. Vorig seizoen kende hij een succesvolle uitleenbeurt aan KFCO Beerschot in de Proximus League, waar hij goed was voor 39 wedstrijden, 17 goals en 4 assists. Vorige zaterdag was hij trefzeker in de Supercup tegen Mechelen en de bezoekende fans namen hem toen nog op de korrel (3-0).

“Mijn persoonlijke doelstelling is vooral om hier zeer veel minuten te maken en een betere voetballer te worden”, zegt Vanzeir op de website van Malinois. “Natuurlijk hebben we als ploeg ook enkele doelstellingen en die zijn minstens even belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is dat we een stabiel seizoen kunnen spelen in 1A want de supporters verdienen dat. We moeten met de voeten op de grond blijven staan en laten zien dat dit KV Mechelen, dat te sterk was voor 1B, in 1A de lijn kan doortrekken.”

“Als aanvallende speler is het mijn job om doelpunten te scoren”, gaat hij verder. “Ik hoop dat ik heel wat doelpunten kan meepikken en de ploeg zo goed mogelijk kan helpen. Ik kijk er naar uit om in dit stadion voor 15.000 supporters te spelen, dat moet een fantastisch gevoel zijn. Ik wil doelpunten scoren voor deze geweldige fans!”

Sheffield United blijft actief op de transfermarkt

Sheffield United neemt middenvelder Ben Osborn (24) over van Nottingham Forest. Doelman Dean Henderson (22) wordt voor een extra seizoen gehuurd van Manchester United. De promovendus in de Premier League maakte beide transfernieuwtjes vandaag bekend.

Osborn ondertekende een contract voor drie seizoenen. “Hij is een intelligente voetballer met een voorbeeldige mentaliteit die op meerdere posities uit de voeten kan”, zegt coach Chris Wilder. “In de Championship heeft hij voor Forest fantastische dingen gedaan. Ik ben er zeker van dat meerdere clubs in hem geïnteresseerd waren. Wij kijken ernaar uit om hem het rode en witte shirt te zien aantrekken.”

Dean Henderson hield vorig seizoen 21 keer de nul voor Sheffield en had zo een groot aandeel in de promotie. “Hij is steeds ons belangrijkste transfertarget geweest”, bekent Wilder.

Sheffield haalde eerder al vijf versterkingen met Luke Freeman, Phil Jagielka, Callum Robinson, Ravel Morrison en Lys Mousset.

Welcome back Dean Henderson ✍️#SUFC 🔴 pic.twitter.com/D0GWZuvO3f Sheffield United(@ SheffieldUnited) link

Afkoopclausule Alderweireld niet gelicht

Volgens Tottenham lichtte geen enkele club gisteren de afkoopclausule van 28 miljoen euro in het contract van Toby Alderweireld. Daarin stond duidelijk gestipuleerd dat een transfer voor dat gelimiteerd bedrag 14 dagen voor het eind van de transferperiode moest worden afgehandeld. Die termijn is nu verstreken. Alderweireld speelde gewoon 45 minuten in de oefenmatch tegen Man United. Hij kwam Jan Vertonghen aflossen aan de rust. (KTH)

Union haalt Sloveense middenvelder

1B-club Union heeft zich versterkt met middenvelder Nik Lorbek. De 23-jarige Sloveen komt over van NS Mura in zijn thuisland en ondertekende in Brussel een overeenkomst voor drie seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

Lorbek is de vijfde zomertransfer van Union. Eerder kwamen ook verdedigers Jonas Bager (Randers) en Siebe Van der Heyden (FC Eindhoven), middenvelder Casper Nielsen (Odense) en aanvaller Isaiah Young (Werder Bremen) de geel-blauwe rangen al versterken. Aan uitgaande zijde verlieten onder meer goudhaantjes Percy Tau (terug naar Brighton) en Youssoufou Niakaté (Al Wehda) de club. Ook coach Luka Elsner (Amiens) zocht andere oorden op. Hij werd vervangen door de Spanjaard Thomas Christiansen.

🆕 Le médian défensif Nik Lorbek débarque à Bruxelles !



📍 Milieu défensif

🇸🇮 Slovène

📆 23 ans

📝 3 ans + 1 an en option

🔙 NS Mura



Plus d'infos : https://t.co/j7nrH5ex5U#DobrodošliNik pic.twitter.com/WZD3sdBXti Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

De Rossi tekent bij Boca Juniors

Daniele De Rossi (36) heeft een contract ondertekend bij Boca Juniors. De Argentijnse topclub maakte het nieuws bekend in een reeks berichten op Twitter. De verdedigende middenvelder, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, werd eerder op de dag op de luchthaven opgewacht door tal van supporters van Boca. “Zijn komst zal ons ervaring en structuur bijbrengen”, liet Boca-coach Gustavo Alfaro optekenen.

De Rossi verliet onlangs AS Roma, waarvoor hij achttien jaar speelde en 616 wedstrijden afwerkte. Samen met Francesco Totti was hij er meer dan een decennium één van de clubiconen. Eerder deze zomer had hij een functie in de directie van AS Roma afgewezen nadat de club zijn contract niet wilde verlengen. Volgens La Gazzetta dello Sport zou De Rossi minstens tot januari voor Boca spelen, met als ultieme doel de club aan de eindzege in de Copa Libertadores te helpen. Vorig jaar verloor Boca in die Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League de finale van stadsgenoot en aartsrivaal River Plate.

Leroy Fer keert terug bij Feyenoord

Leroy Fer heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor één jaar bij Feyenoord, met een optie op nog een seizoen. De 29-jarige middenvelder trainde de afgelopen weken al mee met de selectie van trainer Jaap Stam, in eerste instantie om weer fit te worden. Fer maakte zo’n goede indruk op Stam dat het nu heeft geleid tot een definitieve terugkeer bij de Rotterdamse club. “Feyenoord is de club waar ik groot ben geworden”, zegt Fer. “Ik ben de club altijd blijven volgen en bij mijn terugkeer voelde ik ook weer meteen: mijn hart ligt hier. Ik ben heel erg blij om weer terug te zijn.”

Fer werd opgeleid in Rotterdam en speelde tussen 2007 en 2011 meer dan 100 competitieduels voor Feyenoord. De middenvelder droeg daarna de shirts van FC Twente, Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City. Fer speelde elf interlands voor het Nederlands elftal, onder meer op het WK van 2014 waar hij met Oranje brons pakte.