Transfer Talk. Kortrijk strikt Union-smaakmaker Selemani - “Carcela? Niks concreet”

19 augustus 2019

Kortrijk haalt Selemani bij Union en keeper bij Lille

Faiz Selemani (25) heeft voor drie jaar getekend bij KV Kortrijk. Hij scoorde tijdens de play-offs liefst 10 doelpunten voor Union. Selemani is in Frankrijk geboren, kreeg zijn jeugdopleiding bij Marseille en komt uit voor de nationale ploeg van de Comoren, een Afrikaanse eilandengroep. Daarnaast huurt KVK bij de buren van Lile tweede doelman Adam Jakubech. De Slovaak werd in juli 2017 door de Noord-Franse eersteklasser overgenomen van Trnava voor 1 miljoen euro. Hij speelde vaak bij de nationale jeugdteams en één keer bij de nationale ploeg van zijn land. (ESK)

Cercle haalt Alimami Gory en huurt Godfred Donsah

Twee van de in totaal drie versterkingen voor Cercle Brugge deze week zijn een feit. De Vereniging haalt Alimami Gory weg bij de Franse tweedeklasser Le Havre en huurt Godfred Donsah met aankoopoptie van het Italiaanse Bologna. Gory is een 22-jarige Malinese spits die in 3 seizoenen bij Le Havre tot 76 matchen en 14 goals kwam. Hij tekent een contract van vier seizoenen bij groen-zwart. Donsah is een 23-jarige Ghanees die als verdedigende middenvelder speelt en 89 wedstrijden in de Serie A op zijn conto heeft. (1 voor Hellas Verona, 21 voor Cagliari en 67 in de voorbije vier jaar voor Bologna), maar door blessures kwam hij vorig seizoen amper in actie.

Deze namiddag zal Godfred Donsah alvast meteen zijn eerste training in groen-zwarte loondienst afwerken. Cercle zal de ervaring van Donsah kunnen gebruiken, want de vereniging miste de seizoensstart compleet met nul punten uit vier duels. Zaterdag verloor Cercle nog met 3-1 bij KV Mechelen. Komend weekend zakt Waasland-Beveren naar het Jan Breydelstadion af voor een ware kelderkraker. De Leeuwen staan net boven de West-Vlamingen met een punt.

Barcelona bevestigt verhuur Coutinho, Bayern kan Braziliaan kopen voor 120 miljoen euro

FC Barcelona heeft op haar website de transfer van Philippe Coutinho van FC Barcelona naar Bayern München bevestigd. De Braziliaan wordt voor één seizoen gehuurd door de Beierse club, voor een bedrag van 8,5 miljoen euro. Bayern bezit de optie om Coutinho na het seizoen definitief over te nemen voor een som van 120 miljoen euro.

Dat bedrag betaalde Barcelona anderhalf jaar geleden ook aan Liverpool om Coutinho over te nemen. Die transfersom kon via bonussen nog met veertig miljoen euro extra oplopen.

Voor de 27-jarige Coutinho komt er zo een (voorlopig) einde aan een eerder tegenvallend avontuur in Catalonië. De Braziliaan werd in januari 2018 met hoge verwachtingen binnengehaald en kwam sindsdien tot 75 officiële duels voor de Blaugrana, waarin hij 21 keer scoorde en elf assists gaf. Toch kon hij zich nooit opwerpen tot onbetwist titularis. Coutinho pakte met Barcelona twee Spaanse titels, één Copa del Rey en één Spaanse Supercup.

Voor Bayern is Coutinho de zesde nieuwkomer deze zomer. De Duitse kampioen versterkte zich eerder ook al met verdedigers Lucas Hernández en Benjamin Pavard, middenvelder Michaël Cuisance en aanvallers Ivan Perisic en Jann-Fiete Arp. De Rekordmeister opende het nieuwe Bundesliga-seizoen vrijdag met een teleurstellend 2-2 gelijkspel tegen Hertha Berlijn.

Voorlopig geen sprake van vertrek Carcela

Geen Mehdi Carcela aan de aftrap bij Standard tegen Cercle Brugge. Volgens Michel Preud’homme had dat niets te maken met een nakende transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar Al Ahly en Al Jazira aan zijn mouw trekken.

“Ik hoor en lees dat ook allemaal”, zuchtte Preud’homme. “Maar er is niks concreet. Die verhalen zijn trouwens niet nieuw, vorig seizoen en ook voor mijn komst waren er altijd weer geruchten. Voor mij is Mehdi Carcela op dit moment een speler van Standard, zoals ook Paul-José Mpoku dat is. Maar het klopt dat de maand augustus voor een coach niet de leukste is, door al die mogelijke transfers. Precies daarom heeft Standard zich gewapend, om op elk mogelijk vertrek voorbereid te zijn. Dat zijn we, daar ben ik van overtuigd.”

“Waarom Carcela dan toch op de bank begon? Alles staat hier in het teken van het clubbelang, niet in dat van de coach of een speler”, verduidelijkte de coach/ondervoorzitter van Standard. “Ik ben iedereen aan het klaarstomen voor de zware herfst- en wintermaanden. Als we straks drie wedstrijden per week voor de kiezen krijgen, moet iedereen op hetzelfde fysieke niveau staan. Daarom leek het mij nu aangewezen om Mpoku een uur of zelfs iets meer speeltijd te geven.”

Binnen de spelersgroep leeft een mogelijk vertrek van Carcela heel nadrukkelijk. “Zoals Mehdi traint en in de wedstrijden naar alle ballen gaat, dan zie ik een Mehdi die wil blijven”, aldus Samuel Bastien. “Hij heeft zijn mentaliteit veranderd. Als hij zo betrokken is, kan hij veel bijdragen en kunnen we hem goed gebruiken. We willen allemaal dat hij blijft.” (LUVM)

FC Utrecht verhuurt Othmane Boussaid aan tweedeklasser NAC Breda

De Nederlandse tweedeklasser NAC Breda krijgt komend seizoen de beschikking over onze landgenoot Othmane Boussaid. NAC, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, huurt Boussaid van FC Utrecht. De negentienjarige middenvelder stond deze ochtend meteen al op het oefenveld met zijn nieuwe club.

Boussaid is een jeugdproduct van het teloorgegane SK Lierse en maakte in mei 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van de Pallieters. Vorige zomer volgde de overstap naar FC Utrecht. De middenvelder kende er een degelijk debuutseizoen met negentien officiële wedstrijden (en één doelpunt).

“Ik ben uiteraard blij met mijn overstap naar NAC”, legde Boussaid uit op de clubwebsite. “Vorig jaar was er ook al interesse vanuit Breda, maar toen heb ik voor Utrecht gekozen. Het is mooi dat ik uiteindelijk toch bij deze club terecht kom, waar ik vorig seizoen al een beetje kennis mee heb gemaakt en daardoor weet hoe de beleving hier is. Ik kijk er naar uit om samen met mijn nieuwe teamgenoten onze doelen te gaan behalen en zoveel mogelijk bij te dragen aan hopelijk een mooi seizoen.”

Onze landgenoot Tom van den Abbeele, sportief directeur bij NAC, drong aan op de komst van de jonge middenvelder: “Othmane is een jonge talentvolle speler die op meerdere plaatsen inzetbaar is. Zowel op de linkerflank als op tien kan hij uit de voeten. Hij is daarnaast tweebenig en heeft een goede individuele actie in huis. We halen hem bij de groep zodat we ook in aanvallend opzicht voldoende gestoffeerd te zijn en de trainer voldoende mogelijkheden heeft.”

