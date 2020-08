Transfer Talk. Kortrijk strikt Australisch international - Nigeriaanse spits wil, maar mag niet komen naar Anderlecht De voetbalredactie

19 augustus 2020

Australisch international voor KV Kortrijk

Trent Sainsbury (28) wordt de gezochte centrale verdediger bij KV Kortrijk. Sainsbury was al 49 keer Australisch international en speelde eerder o.a. voor PEC Zwolle, PSV, even ook voor Inter Milaan en vorig seizoen voor het Israëlische Maccabi Haïfa.

Nigeriaanse spits mag niet naar Anderlecht

Tolu Arokodare (19) baalt. De Nigeriaanse spits wil zijn Letse club Valmiera verlaten voor Anderlecht. Dat zegt de aanvaller, die vorige zondag weigerde te spelen, in de Letse pers. Maar tot nader order wil Valmiera niet van een verkoop weten. "Ook niet in januari." Hij heeft nog een langdurig contract (14 goals in 14 competitiematchen) en de club wil hem daar aan houden.