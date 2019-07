Transfer Talk. Kink in de kabel bij transfer Santini? - Ultra’s Charleroi nemen Mehdi Bayat op de korrel De voetbalredactie

29 juli 2019

06u24 0

Mehdi Bayat onder vuur voor uitblijven transfers

Net als dat al het geval was ter gelegenheid van de oefenwedstrijd van 19 juli tegen FC Troyes, kreeg Mehdi Bayat het gisteren weer hard te verduren. De Ultra’s pikken het niet dat de gedelegeerd bestuurder - althans volgens hen - meer aandacht besteedt aan de verkoop van Osimhen dan aan de aanwerving van spelers die het niveau van de groep kunnen opkrikken. “Mehdi tu nous baratines” (Mehdi Bayat, je luist er ons in) en “Le Pognon tue le blason”, klonk het toen uit volle borst.

Gisteravond werden spandoeken opgehangen met dezelfde boodschap. Midden vorige week ontving Mehdi Bayat een open brief van de fans waarin ze nogmaals hun misnoegen uitten. Bayat reageerde op zijn manier: “Paniek is een slechte raadgever en ik ben wijs genoeg om me niet onder druk te laten zetten.” De achterban van Charleroi heeft geen boodschap aan woorden. Wat ze willen, zijn daden. Als Osimhen, zoals verwacht, deze week voor 12 miljoen plus bonussen naar Lille overstapt, zullen er ongetwijfeld inkomende transfers volgen. Anders? Dan is het crisis in en rond het Stade du Pays de Charleroi. (AR)

Kink in de kabel voor Santini? Abazaj naar Moldavië?

De financieel directeur hoopt dat het rondkomt: de transfer van Ivan Santini (30) naar Jiangsu Suning. De Chinezen zijn bereid vijf miljoen euro te betalen voor de Kroaat, er is een akkoord op clubniveau. Het maakt het des te opvallender dat de spits gisteren in het Astridpark was. Het is onduidelijk of dat betekent dat er een kink in de kabel gekomen is.

Een passage van korte duur. Kristal Abazaj (23) speelt niet langer op uitleenbasis voor het Kroatische Osijek. De flankaanvaller van Anderlecht was er niet langer welkom. Bij paars-wit heeft hij evenmin een toekomst, volgens lokale media onderhandelt de Albanese international met Sheriff Tiraspol in Moldavië. (PJC)

Massop weg bij Waasland-Beveren

Verdediger van Waasland-Beveren Massop legt vandaag medische testen af bij het Deense Silkeborg. De Nederlandse linksback kwam niet meer in de plannen van Custovic voor en mocht vertrekken. Er liep een Frans bod binnen op Caufriez. Wiegel (verrekking adductor) bleef tijdens de rust in de kleedkamer. Ampomah (ex-WB, nu Düsseldorf) gaf de aftrap. Moren is de nieuwe kapitein. (MVS)