Transfer Talk. Kenny Saief opnieuw verhuurd aan Legia Gdansk - Antwerp wil Zuid-Koreaanse verdediger naar Bosuil halen Voetbalredactie

22 augustus 2020

14u25 0

Kenny Saief opnieuw naar Legia Gdansk

Kenny Saief (26) wordt door Anderlecht nog maar eens uitgeleend. De flankaanvaller werd vorig seizoen al voor een half jaar gehuurd door het Poolse Legia Gdansk, waar hij nu dus opnieuw naartoe trekt. Daar kwam Saief 11 keer in actie. Dat maakte de club officieel bekend op Twitter.

“Ik ben blij dat Kenny terugkeert naar ons team. We kennen zijn sterktes, en hijzelf heeft veel geleerd in de Poolse competitie. Dat is een voordeel om hem te integreren in het team. We willen dat hij een echte bijdrage biedt aan het team. Ik geloof dat we met Kenny een beter elftal worden”, aldus Legia-coach Piotr Stokowiec.

Het contract van Saief loopt stilaan ten einde bij Anderlecht. De Amerikaan is er nog tot komende zomer verbonden. Saief speelde tussen 2014 en 2018 bij Gent, tot Hein Vanhaezebrouck hem meenam naar Anderlecht. Daar werd zijn passage geen succes.

No cześć, Kenny! 👋💚 Witamy z powrotem!💪 🔙



Więcej ⬇️https://t.co/94o0htN89o pic.twitter.com/Es0bdbehOL Lechia Gdańsk SA(@ LechiaGdanskSA) link

Jorn Brondeel ruilt FC Twente voor Willem II

Willem II heeft doelman Jorn Brondeel overgenomen van FC Twente. De 26-jarige Oost-Vlaming, die in Enschede nog een contract voor één jaar had, ondertekende in Tilburg een overeenkomst voor drie seizoenen. Hij trainde zaterdag een eerste keer mee met Willem II, waar ook landgenoten Mike Trésor Ndayishimiye en Elton Kabangu onder contract staan.

Brondeel kreeg zijn jeugdopleiding bij Lokeren en Zulte Waregem, maar maakte zijn profdebuut bij toenmalig tweedeklasser Antwerp. Daarna keepte hij twee seizoenen bij Lierse, waar hij al met Harald Wapenaar, de huidige keeperstrainer van Willem II, samenwerkte. In de zomer van 2016 maakte Brondeel de overstap naar Nederland, naar NAC Breda. Na een sterk anderhalf jaar in Breda, verkaste hij naar FC Twente. Daar kwam Brondeel in zijn eerste seizoen tot achttien wedstrijden, maar daarna kwam hij op de bank terecht.

In Tilburg wil Brondeel zijn loopbaan graag nieuw leven inblazen. “Willem II is in mijn ogen een stabiele club die de laatste jaren steeds beter is gaan presteren. Ik heb er zin in om te gaan werken bij een nieuwe club in een nieuwe omgeving. Keeperstrainer Harald Wapenaar ken ik goed van Lierse en ik ben ervan overtuigd dat hij samen met de rest van het team en staf het beste in mij naar boven haalt.”

Antwerp onderhandelt om Koreaanse verdediger

Antwerp onderhandelt met het Qatarese Al Rayyan om Jae-ik Lee (21), een Koreaanse centrale verdediger van 1 meter 85. Al Rayyan berichtte op Twitter dat de transfer rond was, maar van een deal is er nog geen sprake. Lee, die een marktwaarde van 350.000 euro heeft, speelt sinds 2019 in Qatar. Voordien was hij enkel actief in zijn thuisland.