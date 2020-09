Transfer Talk. Kayembe (Anderlecht) naar Eupen - Club laat jonge middenvelder naar Lierse gaan - Amerikaanse Alex Morgan tekent bij Tottenham Voetbalredactie

12 september 2020

Amerikaanse Alex Morgan trekt naar Tottenham Hotspur

De Amerikaanse topvoetbalster Alex Morgan steekt de Atlantische Oceaan over en gaat in Engeland voetballen. De 31-jarige aanvalster ondertekende een contract voor een jaar bij Tottenham Hotspur. Morgan, één van de grootste sportsterren in de Verenigde Staten die jaarlijks miljoenen verdient met persoonlijke sponsordeals, gaat bij de Spurs met haar vertrouwde rugnummer 13 spelen.

De Amerikaanse begint aan haar tweede Europese avontuur. In 2017 speelde Morgan een paar maanden voor Olympique Lyon, waarmee ze de Franse titel en de Champions League won. De spits keerde daarna terug naar Orlando Pride.

Met het Amerikaanse elftal prolongeerde Morgan vorig jaar op het WK in Frankrijk de wereldtitel, door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan. In 2012 pakte ze met ‘Team USA’ olympisch goud. In 169 interlands maakte ze 107 doelpunten.

Morgan bracht in mei een dochter ter wereld. “2020 is het jaar van de onverwachte dingen. Het volgende: de eerste stempel in Charlie’s paspoort”, schreef ze op Twitter over haar overstap naar Tottenham.

Edo Kayembe van Anderlecht naar Eupen

Edo Kayembe (22) verlaat Anderlecht en trekt naar Eupen. Het gaat om een definitieve transfer. De verdedigende middenvelder speelde sinds 2016 voor paars-wit en kwam aan 39 officiële wedstrijden voor de club van coach Vincent Kompany. Die gebruikte Kayembe dit seizoen twee keer, op de eerste twee speeldagen tegen KV Mechelen en STVV. Telkens als invaller. Nu gaat de Congolees op zoek naar meer speelminuten in Eupen.

Club Brugge laat Jellert Van Landschoot naar Lierse vertrekken

Jellert Van Landschoot (23) is officieel van Lierse Kempenzonen. De 1B-club haalde de jonge middenvelder weg bij landskampioen Club Brugge, waar hij bij Club NXT speelde. Hij tekende voor één seizoen op het Lisp. Vorig seizoen kwam Van Landschoot op huurbasis uit voor de Nederlandse tweedeklasser NEC. Daar scoorde hij vier doelpunten en gaf hij zes assists. “Lierse is en blijft een echte traditie club. Ik ben vereerd dat ik deel mag uitmaken van deze mooie club”, vertelt hij op de clubwebsite van Lierse. “Met mijn spelinzicht en loopvermogen ben ik er van overtuigd dat ik de groep iets kan bijbrengen. Ik heb alle wedstrijden bekeken en de speelstijl van geel-zwart past perfect bij mijn kwaliteiten. De keuze voor Lierse was dus snel gemaakt”

