Transfer Talk. Kapers op de kust voor Vanheusden - Gent langer door met goudhaantjes - De Ligt niet naar Barça De voetbalredactie

19 juni 2019

09u02 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Standard: inzetten op Vanheusden, maar kapers op de kust

Zinho Vanheusden (19) moet het pièce de résistance worden. Daarnaast hopen de Rouches ook Xian Emmers (19) op te halen bij Inter Milaan.

Bijzonder geliefd bij de supporters en in de Luikse kleedkamer. De Rouches willen ver gaan om de belofteninternational aan zich te binden. Ze willen tussen 15 en 20 miljoen ophoesten voor de verdediger. Moederclub Inter Milaan heeft dringend cash nodig (45 miljoen euro voor 30 juni) om aan de regels van de Financial Fair Play te voldoen en is vragende partij om te verkopen - weliswaar met een terugkoopclausule die binnen twee jaar van kracht is. De tijd tikt. Maar de onderhandelingen tussen beide clubs verlopen moeizamer dan initieel verwacht. Er zijn volgens de Italianen kapers op de kust. Zij schermen met interesse van andere clubs zoals Southampton en Mainz. Al is de vraag of Inter zo de prijs niet wil opdrijven. Volgens Italiaanse media zou zelfs Antwerp in de dans springen, bij de Great Old wordt die interesse ontkend. Standard heeft echter één voordeel: de revaliderende Vanheusden wil volgend seizoen absoluut in Luik voetballen. Bij de club van zijn hart.

Naast Vanheusden hopen de Rouches ook Xian Emmers op te halen bij Inter Milaan. De middenvelder werd vorig seizoen verhuurd aan Cremonese in de Serie B. Hij speelde er twintig keer. (SJH/FDZ)

Gent: betere contracten voor goudhaantjes David en Chakvetadze

Jonathan David (19) en Giorgi Chakvetadze (19): twee diamanten die AA Gent nog verder wil polijsten. En daar heeft het geld voor over. Het zijn de Canadees en de Georgiër die zorgen voor jeugdig geweld bij de Buffalo’s, want voorlopig maakt geen enkele belofte de overstap naar de A-kern. De twee moeten dé sterkhouders in het offensieve compartiment van de ploeg worden. En of Gent vastberaden is om hen aan boord te houden.

“Er zijn aanbiedingen. Maar zelfs voor 25 miljoen euro of meer laten we hen niet gaan”, liet Michel Louwagie eerder optekenen. David werd het voorbije seizoen topschutter van de Buffalo’s met 14 goals. Het grote doel voor Chakvetadze is dan weer om een constant seizoen te draaien. Door een knieblessure kon hij zijn klasse maar bij vlagen laten zien. “Kijk, we kregen in het verleden vaak het verwijt dat we talentvolle spelers te vroeg lieten gaan. Wel, nu hebben we geïnvesteerd om David en Chakvetadze te houden”, vertelt Louwagie. “ De contracten van beide spelers werden het voorbije jaar opengebroken tot 2022 (met een stevige financiële opwaardering, red.). Daarbovenop is het voor hen nog te vroeg om een stap hogerop te zetten. Ze gaan niet weg.” (ABD)

De Ligt niet naar Barcelona

Matthijs de Ligt gaat niet naar Barcelona. Volgens het Spaanse radiostation Cadena SER heeft Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de 19-jarige Ajacied, de laatste aanbieding van de Catalanen naast zich neergelegd. Bayern München, Paris Saint-Germain en Juventus zouden meer over hebben voor De Ligt.

Bushiri kan naar Championship en ruziet met KVO over contract

Transfervrij of niet transfervrij? Dat is de inzet van een discussie tussen KV Oostende en Rocky Bushiri (19), die een concrete aanbieding van een club uit de Engelse Championship kreeg. Oorzaak van het dispuut is het aflopende contract van de belofteninternational, waarin de optie voor een extra seizoen enkele maanden geleden door Hugo Broos té laat werd gelicht. Bushiri speelde toen op huurbasis voor Eupen, dat uiteindelijk geen gebruik maakte van de aankoopoptie (500.000 euro) voor de verdediger. Bushiri meent nu vrij te zijn, wat hem gezien de buitenlandse interesse goed zou uitkomen. KVO is er dan weer van overtuigd dat zijn contract door een bepaalde clausule alsnog met één jaar verlengd zou worden. Advocaten buigen zich momenteel over het dossier, maar KVO is niet van plan om het spel keihard te spelen. Eerder hoopt de kustploeg tot een akkoord te komen, waardoor het alsnog een transfersom vangt voor haar jeugdproduct. (TTV)

PSV houdt deur open voor Robben

PSV blijft stille hoop houden op de terugkeer van Arjen Robben (35). Trainer Mark van Bommel heeft geregeld contact met de clubloze aanvaller, die vorige maand afscheid nam bij Bayern München. “De deur staat voor hem open, hij is vandaag nog welkom en dat weet Arjen. Maar goed, híj beslist’’, aldus Van Bommel.

Robben heeft aangegeven dat hij uiterlijk volgende week de knoop doorhakt over een eventueel vervolg van zijn loopbaan. PSV staat overigens ook nog in contact met een andere aanvaller, Steven Berghuis van Feyenoord.