Transfer Talk. Kaminski geniet interesse van Blackburn Rovers - Eupen verhuurt Matthys aan RWDM

21 augustus 2020

15u25 2

Kaminski geniet interesse van Blackburn Rovers

Thomas Kaminski geniet belangstelling van Blackburn Rovers. De 27-jarige doelman was sinds januari 2018 titularis bij AA Gent, maar na de verloren match op de openingsspeeldag bij STVV moest hij in het doel van de Buffalo’s plaats maken voor Davy Roef. Kaminski ligt nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij AA Gent, dat open staat voor een transfer. Blackburn Rovers eindigde vorig seizoen vijftiende in het Championship, de Engelse tweede klasse. (RN)

Eupen verhuurt Romain Matthys aan RWDM

KAS Eupen heeft bekendgemaakt doelman Romain Matthys voor de rest van het seizoen uit te lenen aan 1B-club RWDM. De Oostkantonners namen Matthys vorige zomer over van Club Luik, maar hij kwam er vorig seizoen slechts in één bekerduel in actie. Bij RWDM, dat promoveerde naar de Proximus League, mag Matthys gaan proberen speelminuten op te doen.