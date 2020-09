Transfer Talk. Juventus kondigt terugkeer van Morata aan - Sørloth (ex-AA Gent) naar RB Leipzig De voetbalredactie

22 september 2020

15u38 0

Alexander Sørloth (ex-AA Gent) naar RB Leipzig

Toptransfer voor Alexander Sørloth. De 24-jarige Noor, die in 2019 een halfjaar op huurbasis voor AA Gent speelde, trekt naar het Duitse RB Leipzig. De halve finalist van de Champions League zou 22 miljoen euro betalen aan Crystal Palace, dat Sørloth afgelopen seizoen verhuurde aan Trabzonspor. Daar maakte hij véél indruk. In 49 matchen scoorde hij er 33 keer.

Morata terug naar Juventus

Alvaro Morata zet zijn loopbaan verder bij Juventus. De club uit Turijn plaatste maandagavond foto’s op zijn site van de Spaanse aanvaller, met als bijschrift “Alvaro Morata is terug in de stad”. Meer info over de details van de overgang zijn er voorlopig niet bekend. Morata was het voorbije anderhalf seizoen actief bij Atlético Madrid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De 27-jarige Morata speelde als tiener al even voor los Colchoneros maar vervolledigde nadien zijn jeugdopleiding bij Getafe en rivaal Real Madrid. Hij voetbalde twee periodes voor de hoofdmacht van Real Madrid (2010-2014 en 2016-2017). Tussendoor was hij al aan de slag bij Juventus (2014-2016). In 2017 verkaste hij naar Chelsea. De ploeg uit Londen leende hem begin 2019 weer uit aan Atlético, dat hem nadien overnam. Bij Juventus zal Morata samenwerken met coach Andrea Pirlo, zijn ploegmaat tijdens zijn vorige passage in Turijn. De Spanjaard moet de vervanger worden van Gonzalo Higuain, die naar Miami in de Major League Soccer (MLS) trok.

Anouar Ait El Hadj tot 2024 bij RSCA

Flankaanvaller Anouar Ait El Hadj heeft zijn contract bij RSC Anderlecht verlengd tot 2024. Dat heeft paars-wit gemeld. De 18-jarige Brusselaar voetbalt al vanaf zijn tiende voor Anderlecht. Hij is tevreden met zijn contractverlenging. “RSC Anderlecht is de club van mijn hart”, zegt hij op de site van het team. “Ik kreeg hier een goede opleiding om mijn droom waar te maken: profvoetballer worden. Ik wil de club danken voor de goede omkadering en het vertrouwen. Ik ga er alles aan doen om door te breken in het eerste elftal van Anderlecht.”

Vorig seizoen vierde Anouar Ait El Hadj zijn debuut in de hoofdmacht bij paars-wit. Deze jaargang kwam hij al vier wedstrijden in actie bij het team van Vincent Kompany.

Transfer Filippov naar STVV officieel

Sint-Truiden heeft dinsdag de transfer van aanvaller Oleksandr Filippov geofficialiseerd. De 27-jarige Oekraïner, die al een tijdje Truiense belangstelling genoot, komt over van Desna Chernigiv in zijn thuisland. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt, maar hij zou een overeenkomst van drie seizoenen hebben ondertekend. STVV zou anderhalf miljoen euro betalen.

Filippov was sinds juli 2016 actief voor Desna Chernigiv. Hij speelde er 126 wedstrijden, waarin hij 47 keer scoorde en 11 assists gaf. Voorheen speelde Filippov voor de Oekraïense clubs FK Mariupol, Arsenal Kiev en Avangard Kramatorsk. Sint-Truiden wordt zijn eerste avontuur buiten Oekraïne. Filippov is de zesde inkomende transfer van STVV deze zomer. Eerder kwamen verdedigers Maximiliano Caufriez, Liberato Cacace, Jonathan Buatu en David Mindombe en buitenspeler Keito Nakamuro de Truiense rangen al versterken. STVV startte de competitie onder nieuwe coach Kevin Muscat met een teleurstellende 5/18. Maandag werd nog kansloos met 3-0 verloren van Cercle Brugge.

🐥🇺🇦 𝙊𝙡𝙚𝙠𝙨𝙖𝙣𝙙𝙧 𝙁𝙞𝙡𝙞𝙥𝙥𝙤𝙫 𝙞𝙨 𝙚𝙚𝙣 𝙆𝙖𝙣𝙖𝙧𝙞𝙚!



➡ Meer info via https://t.co/bdw0UHgoi0#STVV #CanaryForever #Transfer #welcomeoleksandr pic.twitter.com/UJB84fcpZL STVV(@ stvv) link

Arturo Vidal is officieel speler van Inter

Arturo Vidal verlaat FC Barcelona en is officieel speler van de Italiaanse vicekampioen Inter. Dat heeft de club van Rode Duivel Romelu Lukaku bevestigd. De overgang hing de voorbije dagen in de lucht en de 33-jarige Chileense international landde zondagavond al in Italië. Inter Milaan postte toen meteen een video van Vidal op zijn Twitteraccount. Vidal stond op het verlanglijstje van Inter-coach Antonio Conte, die extra versterking nodig heeft om dit seizoen in de Serie A Juventus het vuur aan de schenen te leggen. Eerder haalde de club onder meer Achraf Hakimi (Real) en Aleksandar Kolarov (Roma).

In Barcelona kwam Vidal niet meer in de plannen van kersvers coach Ronald Koeman voor. In twee seizoenen bij Barça kon de middenvelder nooit overtuigen. Zijn contract liep er nog een jaar door, maar de Spaanse club was bereid om Vidal voor een relatief kleine vergoeding aan Inter af te staan. Voordien had hij meer succes bij Bayern, Juventus en Bayer Leverkusen. In eigen land kwam de 115-voudige international uit voor topclub Colo Colo. Vidal won in zijn loopbaan onder meer acht landstitels met drie verschillende clubs.

✍️ | FIRMA



Finalmente in nerazzurro! Benvenuto @kingarturo23 💪⚫🔵#WelcomeVidal pic.twitter.com/l7Jffjf4E8 Inter(@ Inter) link

Waasland-Beveren haalt Franse defensieve middenvelder

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Melvin Sitti. De defensieve middenvelder, een 20-jarige Parijzenaar met Togolese roots, komt over van Norwich City. Hij wordt gehuurd tot het einde van het seizoen. Dat heeft Waasland-Beveren gemeld.

Sitti zette zijn eerste voetbalstapjes bij CO Vincennes en Paris FC. Daar kwam hij op de rader van Sochaux-Montbéliard, en hij vervoegde in 2018 de B-kern van de Franse club. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de geel-blauwen, waar hij al rap de interesse opwekte van Norwich City. De Engelse club legde hem meteen vast tot 2024, maar leende hem opnieuw uit aan Sochaux om extra ervaring op te doen. Nu strijkt hij dus neer op de Freethiel.

Waasland-Beveren is niet goed aan het seizoen begonnen en staat na zes speeldagen in de kelder met drie punten. Alleen Moeskroen (2 ptn) doet slechter.

Nederlandse aanvaller Sam Lammers verlaat PSV voor Atalanta

De Nederlander Sam Lammers ruilt PSV definitief voor Atalanta Bergamo. Dat heeft het team uit de Serie A gemeld. De 23-jarige aanvaller had van PSV al de ruimte gekregen om zijn overgang naar de Italiaanse club af te ronden. Lammers speelde sinds 2010 voor PSV, waar hij in 2016 zijn debuut maakte in het eerste elftal. Hij kwam tot 29 wedstrijden voor PSV en daarin was hij zes keer trefzeker. PSV verhuurde Lammers tijdens het seizoen 2018/19 aan sc Heerenveen.

“Het was een moeilijke beslissing om PSV te verlaten. Ik heb hier bijna tien jaar gespeeld en ben vanuit de jeugd doorgestroomd naar het eerste elftal”, aldus Lammers. “Uiteindelijk kies ik nu voor het spelen in een topcompetitie, omdat ik denk dat dit het beste is voor mijn ontwikkeling. Graag wil ik PSV bedanken voor de kansen die ik heb gekregen.”