Transfer Talk. Juventus kondigt terugkeer van Alvaro Morata aan De voetbalredactie

22 september 2020

10u32 0

Morata terug naar Juventus

Alvaro Morata zet zijn loopbaan verder bij Juventus. De club uit Turijn plaatste maandagavond foto's op zijn site van de Spaanse aanvaller, met als bijschrift "Alvaro Morata is terug in de stad". Meer info over de details van de overgang zijn er voorlopig niet bekend. Morata was het voorbije anderhalf seizoen actief bij Atlético Madrid.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De 27-jarige Morata speelde als tiener al even voor los Colchoneros maar vervolledigde nadien zijn jeugdopleiding bij Getafe en rivaal Real Madrid. Hij voetbalde twee periodes voor de hoofdmacht van Real Madrid (2010-2014 en 2016-2017). Tussendoor was hij al aan de slag bij Juventus (2014-2016). In 2017 verkaste hij naar Chelsea. De ploeg uit Londen leende hem begin 2019 weer uit aan Atlético, dat hem nadien overnam.

Bij Juventus zal Morata samenwerken met coach Andrea Pirlo, zijn ploegmaat tijdens zijn vorige passage in Turijn. De Spanjaard moet de vervanger worden van Gonzalo Higuain, die naar Miami in de Major League Soccer (MLS) trok.