Transfer Talk. Juventus betaalt tot 82 miljoen euro voor Barça-middenveder Arthur - Vanlerberghe keert definitief terug naar Malinwa

29 juni 2020

17u18 1

Juventus betaalt tot 82 miljoen euro voor Barça-middenveder Arthur

Arthur Melo (23) vertrekt na dit seizoen naar Juventus. De transfer hing al enige tijd in de lucht, maar is nu bevestigd door FC Barcelona. Die club ontvangt 72 miljoen euro voor de Braziliaanse middenvelder, een bedrag dat met bonussen zelfs nog kan oplopen tot 82 miljoen euro. De Bosnische middenvelder Miralem Pjanić (30) zal zeer waarschijnlijk de omgekeerde route bewandelen, maar deze transfer is nog niet bevestigd door de clubs.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Vanlerberghe keert definitief terug naar Malinwa

Jordi Vanlerberghe (24) keert terug naar KV Mechelen. De middenvelder was er afgelopen seizoen op uitleenbasis aan de slag, maar de aankoopoptie in zijn contract werd niet gelicht. Nu hebben Malinwa en Club Brugge toch een akkoord gevonden over een transfersom. Vanlerberghe legt, net zoals doelman Coucke, zijn medische testen af en zou dan een contract tot 2024 ondertekenen.

Maurizio Pochettino - zoon van - verlengt contract bij Spurs

Beloftespeler Maurizio Pochettino heeft zijn aflopende contract bij Tottenham Hotspur verlengd, zo maakte de speler maandag zelf bekend op Instagram.

Opvallend, want de negentienjarige winger is niemand minder dan de zoon van Mauricio Pochettino, die in november vorig jaar als coach ontslagen werd bij de Spurs en opgevolgd werd door José Mourinho. Op de foto van de contractondertekening die Maurizio Pochettino postte, is ook de vader te zien in een shirt van de Spurs. Maurizio Pochettino komt sinds 2015 voor de Tottenham-jeugd en -beloften uit. Hij was toen in het spoor van zijn vader gevolgd, die een jaar eerder de overstap van Southampton naar de Britse hoofdstad had gemaakt.

Beerschot laat aanvaller Dylan Saint-Louis transfervrij vertrekken

1B-club Beerschot heeft het contract van aanvaller Dylan Saint-Louis, dat nog liep tot medio 2022, ontbonden. De 25-jarige Franse aanvaller kan zo transfervrij op zoek naar een nieuwe ploeg.

Saint-Louis streek vorige zomer neer op het Kiel. Hij kwam in twintig officiële duels voor de Ratten tot vier goals en drie assists. Aan het einde van de competitie verdween hij helemaal uit beeld.

Beerschot was het eerste buitenlandse avontuur voor Saint-Louis, die voordien in eigen land speelde voor Saint-Etienne, Evian, Stade Laval en Paris FC.

Het contract van Dylan Saint-Louis (25) is ontbonden. Beerschot geeft de aanvaller zo de vrijheid te zoeken naar een andere club. We bedanken Dylan voor z'n inzet en wensen hem veel succes. pic.twitter.com/bSwaY3yI8P K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

Atalanta haalt Muratore

De Italiaanse middenvelder Simone Muratore stapt van kampioen Juventus over naar Atalanta. Dat maakten beide clubs vandaag bekend. Met de overgang is een transfersom van 7 miljoen euro gemoeid.

De 22-jarige Muratore kreeg dit seizoen weinig speelkansen van Juve-coach Sarri. Hij was vooral bij de U23 aan de slag en mocht slechts twee keer invallen bij de A-ploeg, in het Champions Leagueduel tegen Bayer Leverkusen in december en (vorige week) in de competitie tegen Lecce.

Atalanta, de ploeg van Timothy Castagne, omschrijft Muratore als "een heel flexibele en tactisch intelligente middenvelder, met een sterke fysiek en een goed overzicht".

Simone #Muratore è un giocatore dell'Atalanta! ⚫️🔵 Benvenuto Simone! 👋🏼



Simone Muratore is an #Atalanta player! Welcome Simone! 🙌🏼#WelcomeMuratore #GoAtalantaGo ⚫️🔵https://t.co/A76MECnEOH Atalanta B.C.(@ Atalanta_BC) link