Transfer Talk. Joe Hart trekt naar Tottenham

18 augustus 2020

Tottenham haalt Joe Hart binnen

Tottenham heeft een vervanger beet voor de Nederlandse doelman Michel Vorm. Het neemt Joe Hart over van Burnley. Hart (33) tekent in Noord-Londen een contract voor twee seizoenen. Hij won in z’n carrière twee keer de Premier League, twee keer de League Cup en een FA Cup met Manchester City. Daar speelde Hart tussen 2006 en 2018. Hij werd in die periode onder meer uitgeleend aan Torino en West Ham United.

Voor Engeland verzamelde Hart ondertussen 75 caps. Hij maakte één WK en twee EK’s mee.

Welcome to Spurs, Joe Hart! 🙌#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GAFCevjvg6 Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Real leent Vallejo opnieuw uit

Real Madrid leent verdediger Jesus Vallejo komend seizoen opnieuw uit aan Granada. Dat meldt De Koninklijke dinsdag.

De 23-jarige verdediger trad sinds begin dit jaar al op huurbasis aan voor Granada. In de eerste helft van het seizoen 2019-20 werd hij uitgeleend aan Wolverhampton, de club van Leander Dendoncker.

De centrale verdediger is een jeugdproduct van Real Zaragoza. Hij stapte in 2015 op achttienjarige leeftijd over naar Real Madrid. Real deed hem de voorbije jaren ook ervaring opdoen bij zijn opleidingsploeg Zaragoza (2015-2016) en Eintracht Frankfurt (2016-2017).

In de zomer van 2019 werd Vallejo als aanvoerder met de Spaanse U21 Europees kampioen.