Transfer Talk. Jean-François Gillet (41) verlengt contract bij Standard - Beerschot haalt Van den Buijs binnen

15 juni 2020

Jean-François Gillet verlengt contract bij Standard

Veteraan Jean-François Gillet (41) heeft zijn contract bij Standard met één jaar verlengd. Het wordt zijn laatste jaar als profdoelman. “Tijdens dit ultieme profseizoen zal Jean-François zijn trainerscursussen verder afwerken alvorens hij zal toetreden tot ons opleidingscentrum om er de club van zijn hart te blijven helpen op een ander terrein, dat van de opleiding”, klinkt het op de site van de Rouches. Gillet keerde in 2016 terug naar Standard, de club waar het voor hem allemaal begon. In het seizoen 2016-2017 was hij er veelal eerste keeper. Nadien werd hij er doublure van Ochoa en Bodart en groeide hij op Sclessin verder uit tot “een referentie voor de voltallige A-kern en een gids voor zijn collega-keepers”.

Van den Buijs naar Beerschot

Beerschot heeft met Dario van den Buijs een nieuwe verdediger in huis gehaald. De 24-jarige zoon van Stakke Van den Buijs (ooit nog assistent-trainer op het Kiel) ondertekende een contract voor drie seizoenen. Van den Buijs junior was einde contract bij de Nederlandse Eredivisie-club Heracles Almelo en komt dus gratis over.

Klaas-Jan Huntelaar nog een jaar bij Ajax

Klaas-Jan Huntelaar blijft nog een seizoen bij Ajax. De Nederlandse aanvaller heeft maandag zijn aflopende contract bij de club uit Amsterdam met nog een jaar verlengd.

Huntelaar viert in augustus zijn 37e verjaardag en voelt zich nog fit genoeg om te voetballen op hoog niveau. Hij was het afgelopen seizoen vaak geen basisspeler, maar maakte toch nog negen competitietreffers.

“Ik wilde graag nog door en het liefst hier bij Ajax”, zegt Huntelaar. “Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen. Ik voel me fit en kom met plezier naar de club. Ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet ook dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert. Daar heb ik de afgelopen tijd veel over nagedacht en over gesproken met de trainer en met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Uit die gesprekken bleek ook dat Ajax met mij verder wilde. Dat vertrouwen doet me goed.”

“Mooi dat hij nog een jaar bijtekent”, stelt Overmars. “Wij wilden Klaas-Jan sowieso voor de club behouden en zijn er van overtuigd dat hij ook komend seizoen als speler van waarde kan zijn. Maar ook op andere vlakken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van talentvolle spitsen zoals Lassina Traoré en Brian Brobbey. We hebben ook gesproken over de toekomst en andere rollen voor hem bij Ajax, daarover praten we in een later stadium verder.”

Huntelaar keerde drie jaar geleden terug naar Ajax, de club die hij in 2008 verliet voor Real Madrid. Hij speelde in totaal 243 officiële wedstrijden voor de recordkampioen van Nederland, waarin hij 151 doelpunten maakte. De spits speelde bij PSV, De Graafschap, AGOVV en Heerenveen, voordat hij voor het eerst bij Ajax tekende. In het buitenland kwam hij ook voor AC Milaan en Schalke 04 uit. Hij verzamelde 76 caps voor Oranje en scoorde daarbij 42 keer.

Ciampichetti vertrekt bij Eupen, Blondelle wellicht langer Am Kehrweg

AS Eupen hervat vandaag zonder Flavio Ciampichetti. De 32-jarige Argentijn kwam vorige zomer transfervrij over van het Ecuadoraanse CD Macara, tekende voor één jaar plus één, maar de optie werd niet gelicht. Dat was te verwachten. Gespreid over zestien wedstrijden speelde Ciampichetti 528 minuten in de spits, zonder op de defensie van de tegenpartij te wegen of te scoren. Aanvoerder Siebe Blondelle (34), van wie het contract einde deze maand afloopt, staat wel dicht bij een akkoord voor een zesde seizoen ‘Am Kehrweg’. (AR)