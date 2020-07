Transfer Talk. Jackers in belangstelling KVO en Cercle - Santos ontbindt contract Bryan Ruiz Redactie

14 juli 2020

10u15 0

Bryan Ruiz is transfervrij na ontbinding van zijn contract bij Santos

Bryan Ruiz, in het verleden een smaakmaker bij AA Gent, is op zoek naar een nieuwe ploeg. De Costa Ricaanse spelverdeler zag zijn contract bij de Braziliaanse topclub Santos ontbonden worden. De 34-jarige Ruiz maakte het nieuws zelf bekend op Twitter. Zijn carrière is, naar eigen zeggen, nog niet voorbij.

Nochtans kwam Ruiz, die verder tijdens zijn carrière uitkwam voor Twente, Fulham, PSV en Sporting Lissabon, al sinds november 2018 niet meer in actie voor Santos. Beide partijen lagen al een tijdje in onmin. Ruiz claimde op Twitter ook al een tijd niet meer betaald te worden door de club.

Ruiz telt 124 caps (26 goals) voor de nationale ploeg van Costa Rica. Hij draagt er al sinds 2011 de kapiteinsband en was met zijn nationaal elftal aanwezig op de Wereldbekers van 2014 en 2018. In 2014 verrasten Ruiz en co met een stek in de kwartfinales, op het laatste WK in Rusland eindigde hun avontuur in de groepsfase.

Cercle en KVO strijden om Jackers

Cercle Brugge zoekt nog een doelman om als titularis in concurrentie te gaan met de 23-jarige Braziliaan Warleson. Het rekent niet op Goblet, terwijl Miguel Van Damme nog opbouwt na zijn lange inactiviteit. Gesprekken lopen met Guillaume Hubert - vorig seizoen gehuurd van Club - om definitief bij Cercle te tekenen, maar dat valt duur uit. Mogelijk daardoor richt de Vereniging het vizier richting Genk, waar Nordin Jackers (22) weg mag. De voormalige nationale beloftendoelman werd vorig seizoen verhuurd aan Waasland-Beveren. Cercle zal kort op de bal moeten spelen, want ook KV Oostende voert verregaande gesprekken met Jackers én Hubert. De kustploeg hoopt vandaag één van beiden vast te leggen. Jackers geniet ook belangstelling uit Nederland (Sparta).

Beiranvand arriveert in Antwerpen

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar gisteren zette Alireza Beiranvand, doelman van de Iraanse nationale ploeg, dan toch eindelijk voet op Belgische grond. De 27-jarige Iraniër is al even in beeld bij Antwerp, maar mede door de coronacrisis zat de keeper vast in z’n thuisland. Gisterochtend is hij alsnog kunnen vertrekken richting ons land. Wanneer hij z’n fysieke en medische testen kan afleggen, is voorlopig onduidelijk. Het zou kunnen dat hij om gezondheidsredenen een aantal dagen in quarantaine wordt gehouden. Als alles vlot verloopt moet Beiranvand dit seizoen de strijd aangaan met Jean Butez om een plaats tussen de Antwerpse palen.