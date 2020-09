Transfer Talk. Jackers definitief van Waasland-Beveren - Barça laat Rakitic terugkeren naar Sevilla - Ngonge verlaat Club voor Waalwijk De voetbalredactie

01 september 2020

17u52 0

Ngonge verlaat Club Brugge voor Waalwijk

Cyril Ngonge verlaat Club Brugge en trekt naar het Nederlandse RKC Waalwijk. De 20-jarige Belg ondertekende een driejarig contract bij de club uit de Eredivisie. “Cyril is een jongen die we al een tijdje op de korrel hebben. Met zijn komst halen we onze gewenste aanvallende versterking in huis”, vertelde algemeen directeur Frank van Mosselveld. “Hij is snel, behendig en is iemand die continu voor dreiging weet te zorgen. We zijn dan ook erg blij dat we Cyril aan ons hebben kunnen binden.”

Ngonge kende een stormachtig debuut in 2018 toen Club met veel blessures kampte op de flanken, maar kreeg nadien weinig of geen kansen. Het afgelopen seizoen werd hij topschutter bij Jong PSV.

Cyril Ngonge trekt definitief naar het Nederlandse RKC Waalwijk.



Veel succes, Cyril! 👍🏼



🔗 | https://t.co/F7ywKDZukZ pic.twitter.com/ah4d4bvSzR Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Arsenal neemt Gabriel over van Lille

Arsenal heeft er een nieuwe verdediger bij. De Braziliaan Gabriel Magalhaes komt voor ruim 27 miljoen euro over van het Franse Lille. Hij tekent een contract in Londen voor 5 jaar.

Het is de tweede transfer van de Gunners deze zomer, eerder werd met Willian al een andere Braziliaan aangetrokken. Vorig jaar deed Arsenal ook al zaken met Lille, toen werd van Nicolas Pépé de recordtransfer gemaakt.

🇧🇷 Welcome to The Arsenal, @biel_m04! 👋 pic.twitter.com/xT1idCej8r Arsenal(@ Arsenal) link

Wernersson officieel van KV Mechelen

Zijn vervroegde transfer was al even rond, maar nu is het ook officieel. Victor Wernersson (25) mag zich een speler van Malinwa noemen. De Zweedse linksachter arriveerde vandaag in Mechelen, waarna de laatste details uitgeklaard werden. Wernersson komt over van IFK Göteborg, waar hij nog een contract van een halfjaar had. Malinwa betaalde een geringe transfersom om Wernersson vroeger binnen te halen. Wernersson tekende een contract tot 2024 bij KV.

TRANSFER I Victor Wernersson is vandaag in Mechelen aangekomen.

Hij mag zich vanaf nu een speler van Malinwa noemen 🇸🇪#nomatterwhathttps://t.co/Gq0GzSL95T KV Mechelen(@ kvmechelen) link

FC Barcelona laat Rakitic terugkeren naar Sevilla

Ivan Rakitic verlaat FC Barcelona. De 32-jarige middenvelder keert terug naar FC Sevilla, de club waarvoor hij eerder al tussen 2011 en 2014 aan de slag was. In Zuid-Spanje ondertekent hij een contract tot medio 2024. Het transferbedrag is in twee schijven verdeeld: een directe betaling van anderhalf miljoen euro en daarna nog negen miljoen euro via allerlei clausules.

Rakitic won in Nou Camp alles wat er te winnen valt. De Kroaat vertrekt met dertien trofeeën op zak: vier keer La Liga en evenveel keer de Copa del Rey, twee keer de Spaanse Supercup, één keer de Europese Supercup, één WK voor clubs en als kers op de taart de Champions League in 2015. Jarenlang was hij er de regulator op het middenveld. Van alle buitenlandse spelers ooit bij Barça, droegen enkel Lionel Messi, Javier Mascherano en Dani Alves vaker het Blaugrana-shirt.

Voor zijn eerste passage bij Sevilla speelde Rakitic in de Bundesliga voor Schalke 04 en in Zwitserland voor FC Basel. De Kroatische international werd geboren in Zwitserland en groeide er eveneens op.

🚨 LATEST NEWS | Agreement with Sevilla for the transfer of @IvanRakitic FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Dertiende nieuwkomer bij AS Eupen

Duw een beetje, er kan nog eentje bij. Ooit een hit van Jimmy Frey. Nu van toepassing op AS Eupen. Daar hebben ze vandaag een dertiende nieuwkomer aangekondigd. Emmanuel Agbadou, al een tijdje in beeld ‘Am Kehrweg’, heeft voor drie jaar getekend. De 23-jarige Ivoriaan was vorig seizoen vaste waarde bij het Tunesische US Monastir en kan als centrale verdediger of verdedigende middenvelder worden ingezet. “Een stoere bink (1m92) met techniek”, aldus sportief directeur Condom. (AR)

Welcome Emmanuel Agbadou 🔥🐼



Neuer Defensivspieler: KAS Eupen verpflichtet Emmanuel Agbadou



La KAS Eupen a engagé le défenseur Badobre Emmanuel Agbadou.



👉 https://t.co/1LWTpcJU4s pic.twitter.com/1HWo6s5EJi KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Aline Zeler trekt voetbalschoenen weer aan bij KRC Genk Ladies

Belgisch recordinternational Aline Zeler komt terug op haar vorig jaar genomen beslissing om te stoppen met voetballen en trekt haar voetbalschoenen weer aan bij KRC Genk Ladies, zo maakte de club dinsdag bekend. Met 111 caps (29 doelpunten) is de 37-jarige Zeler recordinternational bij de Red Flames. De tot verdedigster omgeschoolde spits uit de provincie Luxemburg - intussen woont ze in Limburg - hoorde sinds 2005 bij de kern en zwaaide in juni vorig jaar uit bij de nationale ploeg. In clubverband speelde ze voor Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Na een laatste seizoen bij PSV (2018-2019) werd ze in Eindhoven coach van de beloften. Eind mei zwaaide ze de club uit, nadien nam ze als assistente de nationale jeugdselecties van ons land onder haar hoede.

Met Zeler trekt Genk een brok ervaring aan. Ze werd liefst negen keer op rij landskampioen: van 2010 tot en met 2017 bij Standard, in 2018 bij Anderlecht. Het nationale shirt droeg ze vijftien jaar lang. “De komst van Aline is een geschenk voor de club en voor mij als trainer”, vertelt Genk-coach Guido Brepoels in een persbericht van de club. “Zij is voor mij het verlengstuk op het terrein. Met haar enorme ervaring kan Aline onze jonge ploeg nog heel veel bijbrengen.”

RWDM ziet Delacourt (Francs Borains) en Massengo (SV Roeselare) vertrekken

RWDM heeft zich verlost van twee overbodige spelers, die sinds de start van de voorbereiding met de B-kern meetrainden. Centraal verdediger Benjamin Delacourt (ex-Cercle Brugge) heeft onderdak gevonden bij Francs Borains en middenvelder Jordan Massengo (ex-Union) bij SV Roeselare. Beide spelers zullen elkaar het komende seizoen tegenkomen vermits beide ploegen uitkomen in 1ste nationale. (NFA)

Jackers definitief naar Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft Nordin Jackers opnieuw naar de Freethiel gehaald. Na een jaar op huurbasis voor de fusieploeg te hebben gespeeld, komt de 22-jarige doelman deze keer definitief over van Genk. Hij tekent voor drie seizoenen. “Ik voelde mij hier afgelopen seizoen heel goed. Ik kijk ernaar uit om terug te keren en meteen keihard aan de slag te gaan.” Nordin Jackers koos voor het nummer één, hij staat vandaag meteen mee op het trainingsveld.

Dejaegere naar B-kern

De comeback van Brecht Dejaegere (29) bij AA Gent is van korte duur geweest. Dejaegere kwam in de voorbereiding en in de eerste weken van de competitie niet meer in actie voor de Buffalo’s, maar Laszlo Bölöni viste hem op voor de wedstrijd op Antwerp en liet hem op de Bosuil zelfs invallen. Voor de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen viel Dejaegere evenwel opnieuw naast de selectie. De polyvalente Dejaegere heeft nu te horen gekregen dat hij vanaf 8 september met de beloften moet trainen. Een beslissing die naar we vernemen op bestuursniveau is genomen. Het is meteen het signaal dat Dejaegere - ondanks een contract tot 2022 - op zoek moet naar een nieuwe club. (RN)

Eindelijk officieel: Senegalese middenvelder Kanouté (Pescara) tekent voor vier jaar bij Cercle

Zijn komst werd al een paar keer aangekondigd, maar is nu eindelijk ook officieel. De 21-jarige Senegalese middenvelder Franck Kanouté heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend bij Cercle Brugge, waar hij met het rugnummer 98 zal spelen, en sluit eerstdaags aan op training.

Kanouté werd in de jeugdacademie van zijn vader in Senegal ontdekt door Juventus in 2015. Hij voetbalde twee jaar bij de jeugd van de Oude Dame in Turijn, waarna hij aan Pescara werd verkocht dat hem na een jaar eerst aan Ascoli en vervolgens aan Cosenza uitleende. Kanouté speelde 47 wedstrijden in de Serie B. (LUVM)

🤝 De 21-jarige Franck Kanouté ondertekende een contract voor 4 seizoenen bij 🟢⚫️! #levecercle



ℹ️ https://t.co/QAwTM6THyX pic.twitter.com/cd68f5OGXv Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Mkhitaryan stapt definitief over naar AS Roma

Henrikh Mkhitaryan verdedigt ook dit seizoen de kleuren van AS Roma. Dat heeft de 31-jarige middenvelder, die Arsenal verlaat, via Twitter laten weten. Mkhitaryan voetbalde vorig seizoen al op huurbasis bij AS Roma. Bij de Italianen was de Armeniër goed voor in totaal negen doelpunten en zes assists.

De middenvelder verlaat Arsenal, waar hij sinds 2018 actief was. Voordien voetbalde hij voor Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund en Manchester United.

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT Henrikh Mkhitaryan(@ HenrikhMkh) link