Transfer Talk. Ivoriaan voor PSV - Ruben Dias wordt duurste centrale verdediger ooit voor Man City Redactie

28 september 2020

12u17 0

Manchester City heeft de overgang van de Portugese centrale verdediger Ruben Dias afgerond. De 23-jarige international wordt voor liefst 68 miljoen euro, een bedrag dat via een bonus nog zal oplopen tot 71,4 miljoen, overgenomen van Benfica. De Argentijnse verdediger Nicolas Otamendi maakt de omgekeerde beweging. Na vijf seizoenen bij de Citizens verlaat hij het Etihad Stadium voor vijftien miljoen euro.

Met dat transferbedrag wordt Ruben Dias de duurste centrale verdediger ooit voor City. Tot voor kort was dat Aymeric Laporte, voor wie 65 miljoen euro betaald werd aan Athletic Bilbao. Internationaal komt Ruben Dias op plaats vijf, na Lucas Hernandez, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Harry Maguire. Hij is meteen ook de duurste verdediger in deze transferperiode.

De 23-jarige Ruben Dias is een jeugdproduct van Benfica en debuteerde er in 2017 in het eerste elftal. Een jaar later mocht hij zich al international noemen en intussen staan er al negentien caps op de teller. Vorig jaar won hij met Portugal in eigen land de eerste editie van de Nations League.

Lees ook. De oplossing van Man City na blamage tegen Leicester: 71,4 miljoen euro voor Portugees Rubén Dias

PSV strikt Sangaré

PSV heeft zich versterkt met de Ivoriaanse middenvelder Ibrahim Sangaré. De 22-jarige international ondertekent in Eindhoven een contract voor vijf jaar, zo maakte de club maandag bekend. “Ibrahim voegt power, lengte en atletisch vermogen toe aan ons middenveld”, zegt technisch manager John de Jong. “Dat zijn specifieke kwaliteiten die van toegevoegde waarde zijn voor onze selectie.”

There is a new 🇨🇮 beast in town.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒂𝒖 𝑷𝑺𝑽, 𝑰𝒃𝒓𝒂𝒉𝒊𝒎! 👊🏾#BienvenueIbrahim pic.twitter.com/lfcfiIgDya PSV(@ PSV) link

De Ivoriaan speelde vier jaar voor Toulouse. Zijn contract liep nog twee seizoenen door, maar Sangaré was naar eigen zeggen toe aan de volgende stap in zijn carrière. “Mijn gevoel zegt me dat dit voor nu de beste keuze is”, aldus de middenvelder over zijn transfer naar PSV. “Hier kan ik me ontwikkelen en spelen om de prijzen. Het voetbal dat ze hier willen spelen en de ambities passen bij mij.”

PSV versterkte zich de afgelopen weken al met de Zwitserse keeper Yvon Mvogo, de Duitse verdediger Philipp Max en spits Eran Zahavi uit Israël.

'I am very 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 and 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱' 😊#BienvenueIbrahim PSV(@ PSV) link