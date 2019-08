Transfer Talk. Italië lonkt naar Letica - Montpellier lonkt naar Souquet De voetbalredactie

06 augustus 2019

Italië lonkt naar Letica

Ruim een jaar nadat hij voor 3,5 miljoen euro werd binnengehaald als hét talent, lijkt Karlo Letica (22) aan zijn laatste weken in Brugge bezig. De Kroaat behoort niet tot de wedstrijdkern voor Dinamo Kiev – Clement selecteerde Mignolet, Horvath en de jonge Nick Shinton (18). Ondertussen zoekt Club een oplossing voor Letica, al dan niet in de vorm van een uitleenbeurt. De doelman kan alvast rekenen op belangstelling uit Italië. Letica kwam bij Club niet verder dan elf competitieduels en drie Champions League-wedstrijden. Hij hield daarin vier keer de nul. (NP)

Montpellier lonkt naar Souquet

Montpellier heeft zijn oog laten vallen op Arnaud Souquet. De Franse club is dringend op zoek naar een nieuwe rechtsachter en volgens L’Equipe staat Souquet helemaal bovenaan de verlanglijst. Souquet kwam pas vorige zomer naar AA Gent, waar hij een contract tot 2022 tekende. Door de komst van Lustig, Castro-Montes en Yem is de rechtsbackpositie overbezet. Souquet kwam de voorbije weken enkel in actie in oefenwedstrijden. (RN/VDVJ)

KV Oostende huurt Sylla van Essevee

De kogel is door de kerk. Niet de Fransman Grejohn Kyei (Reims), wél Idrissa Sylla (28) wordt de nieuwe spits van KV Oostende. Na wekenlange onderhandelingen legde de aanvaller van Zulte Waregem gisteren zijn medische test af en komt hij op huurbasis over naar de kustploeg. Oostende bedong ook een aankoopoptie. (TTV/PJC)