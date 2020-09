Transfer Talk. Inter Miami kondigt Higuaín aan - Subotic trekt naar Turkije Redactie

18 september 2020

Higuaín naar Inter Miami

Gonzalo Higuaín zet zijn carrière verder in de MLS. De Argentijnse spits trekt naar Inter Miami, de club van David Beckham. Higuaín zag zijn contract bij Juventus na vier jaar ontbonden worden. Juve haalde de aanvaller in 2016 bij Napoli, maar zijn verblijf in Turijn werd geen onverdeeld succes. Na uitleenbeurten aan Milan en Chelsea kiest Higuaín nu voor een avontuur in Amerika.

Neven Subotic ruilt Union Berlijn voor Denizlispor

De Servische verdediger Neven Subotic (31) ruilt Bundesligaclub Union Berlijn voor het Turkse Denizlispor. Hij had in de Duitse hoofdstad nog een contract voor een seizoen maar mocht vertrekken.

Subotic speelde afgelopen seizoen 23 wedstrijden voor Union Berlijn. “Het was een mooi jaar en we hebben samen onvergetelijke momenten beleefd. Maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging”, zegt de voormalige international.

Subotic stapte in de zomer van 2019 transfervrij over van Saint-Etienne naar Union Berlijn. De centrale verdediger heeft ook een verleden bij Borussia Dortmund, Keulen en Mainz.

