Transfer Talk. Hrosovsky niet te huur - Andrijasevic vertrekt opnieuw naar Rijeka

24 augustus 2020

Hrosovsky niet te huur, Paintsil naar Turkije?

In de Genkse selectie was er dit weekend andermaal geen plaats voor Joseph Paintsil en Patrik Hrosovsky. Voor de Ghanese winger is er veel interesse uit Turkije, mogelijk verhuurt Genk hem voor een seizoen. Een huurdeal voor Hrosovsky is geen optie voor Genk. De Slovaakse international kwam vorig seizoen over van het Tsjechische Viktoria Pilsen, maar werd niet de regisseur waarvoor hij werd binnengehaald. Genk legde 5 miljoen euro op tafel voor de 28-jarige middenvelder en is niet van plan om hem te verhuren. Het wordt een definitieve transfer of hij blijft in Genk. (KDZ)

Andrijasevic uitgeleend aan Rijeka

AA Gent leent Franko Andrijasevic (29) opnieuw voor één seizoen uit aan NK Rijeka. De Kroaat kwam in 2017 voor een toenmalig recordbedrag van 4,2 miljoen euro over van datzelfde Rijeka, maar kon bij Gent nooit doorbreken. Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan zijn vroegere club uit zijn thuisland. Andrijasevic heeft bij Gent nog een contract tot 2022. (RN)