Transfer Talk. “Hij blijft”: L’Équipe weet dat Neymar stekker uit transfer trekt - Ngonge op uitleenbasis naar Jong PSV De voetbalredactie

01 september 2019

L’Équipe: “Neymar blijft bij PSG”

Is de saga eindelijk voorbij? Volgens het gerenommeerde L’Équipe heeft Neymar zowel zijn familie als PSG én Barcelona laten weten dat hij in de Franse hoofdstad blijft. De Braziliaan zou de onderhandelingen stilaan grondig beu zijn, één dag voor het sluiten van de transfermarkt zou hij zelf de stekker uit een overgang trekken.

De 27-jarige Neymar koesterde lang de hoop om terug te keren naar Camp Nou. Barça wilde echter niet het gewenste bedrag op tafel leggen. Ook een deal waarbij enkele Catalaanse spelers de omgekeerde beweging zouden maken - Ousmane Dembélé en Ivan Rakitic werden lange tijd genoemd - draaide op niets uit. Volgens de Catalaanse journalist Joaquim Piera was Neymar zelfs bereid om 20 miljoen van de transfersom op te hoesten, maar dat vond Leonardo, de sportieve directeur van de Parijzenaars, dan weer een belachelijk idee. Gisteren nog liet diezelfde Leonardo weten “dat Neymar weg mag, maar niemand het geld heeft om hem te betalen.”

Neymar staat nu voor een charmeoffensief. De PSG-fans keerden zich immers intussen tegen hem. In de seizoensopener tegen Nîmes van 11 augustus lieten de supporters hem duidelijk verstaan - “Rot op”, dat hij niet meer welkom is in het Parc des Princes. Het verlengd verblijf betekent ook dat Neymar op 22 oktober afzakt naar Jan Breydel, wanneer Club Brugge in de groepsfase van de Champions League de kampioen uit de Ligue 1 ontvangt. Neymar ligt er nog tot 2022 onder contract.

Ngonge op uitleenbasis naar Jong PSV

Club Brugge leent Cyril Ngonge voor één seizoen uit aan (Jong) PSV Eindhoven. Dat hebben beide clubs bekendgemaakt.

De 19-jarige aanvaller, zoon van voormalig profvoetballer Michel Ngonge, is een jeugdproduct van Club Brugge. De Belgische jeugdinternational maakt sinds vorig seizoen deel uit van de Brugse A-kern. Op 2 december 2018 kreeg hij zijn eerste speelminuten, thuis tegen Standard (3-0). Ngonge mocht onder Ivan Leko ook al in de Champions League 69 minuten opdraven tegen Atlético Madrid (0-0). Dit seizoen lijkt Philippe Clement echter niet op hem te rekenen. Hij gaat nu op zoek naar speelminuten in de Nederlandse tweede klasse.

“Afgelopen week was de Belg al op proef”, zo klinkt het bij PSV. “Op De Herdgang maakte hij een dusdanig sterke indruk dat PSV hem graag voor een jaar toevoegt aan de selectie van Jong PSV.”

Cyriel Ngonge op uitleenbasis naar PSV Eindhoven. Veel succes, Cyriel!



